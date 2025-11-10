全運會開幕 港「小女車神」李思穎衛冕公路賽摘金

香港隊選手李思穎（前左二），9日在全運會公路自行車女子個人賽決賽奪得冠軍。（新華社）

第15屆全國運動會開幕式9日在廣州舉行，香港 特首李家超在儀式上致辭時指出，這次是香港回歸祖國以來，首次以承辦城市的身分參與全國運動會，意義重大，香港特區政府定不負重託，全力辦好賽事。

文匯報、大公報報導，24歲香港名將「小女車神」李思穎繼2021年全運會奪得女子公路個人賽首金後，9日在珠海出賽成功衛冕，為香港隊摘下第二金。在全運會揭幕前，帆船港將貝俊龍已率先為港隊帶來本屆第一面金獎。賽後，李思穎形容勝出全賴「相信隊友」，因為團體合作盡全力支援，讓她發揮最佳水準。

這也延續香港單車隊自1997年首戰全運會以來，「每屆有金牌」的紀錄。李思穎將可獲由馬會贊助香港體育學院推出的「賽馬會優秀運動員獎勵計畫」所頒發的75萬港元（約9.6萬美元）獎金。

此次賽事路線選取珠海、橫琴粵澳深度合作區城市道路，起點設於珠海，全長138.7公里。車手在珠海博物館起步後，經過26.35公里後抵達橫琴，環島4圈共86公里後，再返珠海博物館衝線。港隊這次參賽選手6人，除了李思穎外，還有楊倩玉、「梁氏姐妹」梁寶儀、梁穎儀、關旨君及張履檾。

由於賽道大部分屬平地，令車手較難突圍。賽事進行到最後10公里時，進入激烈角逐階段，黑龍江車手一度領先，但主車群尾段逐步逼近。李思穎在最後階段占據有利位置，並展開奮力衝刺，力壓廣東車手魏曉晴，以3小時19分54秒衝線，勇奪金牌；銅牌由第13屆全運會該項目冠軍、遼寧車手孫佳君奪得。

至於全運會乒乓球項目9日上演多場賽事，其中港隊名將黃鎮廷順利晉身男單16強，至於女單杜凱琹則於32強止步。

香港賽區第3個項目男子籃球（22歲或以下）賽事10日在紅館展開首日賽事，港隊將在11日晚8時迎來首場小組賽。另外，10日另一焦點為男子手球獎牌日賽事，港隊將在銅牌戰中力爭取得歷史首枚全運手球獎牌。