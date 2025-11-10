圍毆少女影片網上流傳 港警拘女童黨 最小13歲

香港示意圖。(圖：shutterstock)

上月17日在香港 旺角一商廈的傷殘人士廁所內，一群女童黨掌摑及拳打腳踢一名17歲少女， 並拍攝影片。至近日有關影片在網上流傳，受害人遂在母親陪同下於7日到旺角警署報案。

文匯報報導，旺角警區重案組接手經調查，迅速鎖定多名疑犯身分，並於8日以涉嫌襲擊致造成身體傷害罪名拘捕其中3名女疑犯，並追緝其餘涉案人。

旺角警區署理總督察（刑事）黃穎珩8日表示，3名被捕的女疑犯年僅13歲至16歲，報稱學生或無業，正被扣留調查。初步調查顯示受害人與被捕人互相認識，因金錢及感情等瑣碎問題發生爭執，其後被捕人圍毆受害人，過程中有人拍攝影片並上載社交媒體。

據悉，事主與被捕人在8月相識，彼此屬朋友關係，她們經常在案發地點一帶流連。

據了解，上月17日晚上約7時至8時，兩名女童在旺角洗衣街金雞廣場一桌球會的殘廁內，因對該名17歲少女看不順眼，因此對其拳打腳踢，導致該少女左臉紅腫、兩大腿有瘀傷、嘴唇亦有損傷及頭部痛楚。事主當日因怕再次被打，因而沒有報案及求醫。

直至5日，事主赫見自己被毆打的片段在社交平台Instagram瘋傳，遂把事件告知家人並到警署報案。警方隨後將把事件列作襲擊致造成身體傷害案，交由旺角警區重案組第二隊跟進。

重案組探員經深入調查後採取拘捕行動，先在荃灣區 拘捕一名涉案的16歲女童，其後再於打鼓嶺拘捕一名涉案的15歲女童，以及在秀茂坪拘捕一名涉案的13歲女童，3人俱涉嫌襲擊致造成身體傷害被扣留調查。警方指調查行動仍在進行，並正追緝其餘涉案人等。

另據明報報導，根據傳媒獲得的片段，女事主在殘廁遭數人圍毆，包括掌摑、腳踢、膝撞、推頭撞牆等，亦曾提及吸食毒品問題，事主瑟縮一角求饒。據悉，警方於涉案人身上及寓所並無搜獲毒品。

黃穎珩強調，旺角警區會繼續保持高姿態巡邏以及迅速偵破案件，將不法分子緝拿歸案，呼籲市民切勿以身試法。