習近平： 推進「軟連通」深化粵港澳合作 建設「三宜」生活圈

中國國家主席習近平8日在廣州察看廣東科技創新和產業創新融合發展成果展示。（新華社）

中國國家主席習近平 近日在廣東考察時強調，建設粵港澳大灣區 ，對廣東來說既是重大責任，也是難得的發展機遇；要著力深化粵港澳合作，加強科技創新合作和基礎設施互聯互通，推進規則機制「軟連通」，加強立法、執法、司法各環節全流程協作，有效提升市場一體化水平，建設宜居宜業宜遊優質生活圈，支持香港、澳門 更好融入和服務國家發展大局。

大公報報導，習近平指出，廣東作為經濟大省和發達地區，在編製「十五五」規畫時要有高站位、大格局，體現走在前、作示範、挑大梁的責任擔當。建設粵港澳大灣區，要錨定建設富有活力和國際競爭力的一流灣區和世界級城市群的目標，同心協力、穩紮穩打，努力實現重點突破、全面推進。要著力深化粵港澳合作，加強科技創新合作和基礎設施互聯互通，推進規則機制「軟連通」，加強立法、執法、司法各環節全流程協作，有效提升市場一體化水平，建設宜居宜業宜遊優質生活圈，支持香港、澳門更好融入和服務國家發展大局。廣東要發揮主力軍和火車頭作用，充分調動各方面積極性主動性創造性，發揮廣大企業、專業服務機構、高校、科研機構和各類人才的作用。

報導稱，習近平強調，廣東增創新優勢、實現新突破，必須大力弘揚改革開放精神、特區精神，以全面深化改革開放推動高質量發展；要堅持有效市場和有為政府相結合，促進各種所有制經濟優勢互補、共同發展。穩步擴大制度型開放，深入實施自貿試驗區提升戰略，深度融入共建「一帶一路」；繼續抓好對內開放，既促進本地產業轉型升級，又帶動中西部地區產業發展。

據報導，習近平強調，做好廣東工作，必須加強黨的領導、推進全面從嚴治黨。要抓住幹部這個決定性因素，選優配強領導班子，打造黨性過硬、視野開闊、善於創新、真抓實幹的幹部隊伍。要把正風肅紀反腐貫穿權力運行全過程，一體推進不敢腐、不能腐、不想腐，以風清氣正的政治生態引領形成良好發展環境。

報導指出，習近平指出，現在到年底還有一個多月時間，要精準落實黨中央決策部署，着力穩就業、穩企業、穩市場、穩預期，全面落實各項惠民政策，做好安全生產和維護穩定工作，努力完成全年目標任務。