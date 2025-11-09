我的頻道

佛州汽車衝入酒吧 4死11傷 22歲司機被逮

肯塔基州空難增至14死 FAA令MD-11全面停飛

香港優化公立醫院殮房收費 免費存放從3天延長至28天

香港新聞組／香港9日電
香港醫院管理局早前公布公立醫院殮房明年1月1日起實施新收費，引起議論紛紛。醫管局8日宣布，在聆聽市民及持份者意見並經審慎考慮後，決定優化收費安排，原方案提出的免費存放遺體日數，由3天延長至28天。

文匯報報導，香港醫務衛生局局長盧寵茂強調，收費並非為增加收入，旨在讓遺屬盡早安排殯儀服務，而相信免費存放日期增至四周，已有足夠時間安排後事。醫管局行政總裁李夏茵稱預計在新方案下，只有約一成遺體存放需要付費。對今次事件引起爭議，她承諾未來會更廣泛諮詢意見。

報導指出，根據優化的新收費，除免費停放遺體日數大幅增加至28天外，原本的分層收費亦有改變，取消原方案第4天起的100元收費，而第18天起每天200元收費，順延至第29天才實施，至於每天500元收費，則由第34天起改至第36天起才徵收。

據報導，醫管局殮房遺體存放平均日數仍不斷上升，平均已達3個星期，個別超過一個月甚至一年。盧寵茂強調，引入殮房收費改革，這並非為增加收入，主要目的是引導市民盡早安排殯儀服務，令先人早日安息，同時減低醫院殮房的壓力和擠迫情況。

劉德華遇瘋狂粉絲騷擾 劉嘉玲：躲床底偷看 天王嚇壞留陰影

亞馬遜低價版Amazon Bazaar 拓展全球14地市場 對抗中國電商

香港小學開放簡體字 他力挺繁體字：來了為何不努力學？

APEC期間 傳川普籲請習近平釋放黎智英 談論不到5分鐘

中國新款人形機器人「貓步」 走路如真人 全球驚豔

福建艦成軍 中國軍事專家：最理想的母港是台灣

湖南2醫師17分鐘偷情片洩露 女方同院另1個情人幹的？

想要更好的生活品質 美國中產階級掀海外定居潮

吳彥祖曬與妻子合照 她的髮際線嚇到網友了？

