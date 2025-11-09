香港優化公立醫院殮房收費 免費存放從3天延長至28天

香港 醫院管理局早前公布公立醫院殮房明年1月1日起實施新收費，引起議論紛紛。醫管局8日宣布，在聆聽市民及持份者意見並經審慎考慮後，決定優化收費安排，原方案提出的免費存放遺體日數，由3天延長至28天。

文匯報報導，香港醫務衛生局局長盧寵茂強調，收費並非為增加收入，旨在讓遺屬盡早安排殯儀服務，而相信免費存放日期增至四周，已有足夠時間安排後事。醫管局行政總裁李夏茵稱預計在新方案下，只有約一成遺體存放需要付費。對今次事件引起爭議，她承諾未來會更廣泛諮詢意見。

報導指出，根據優化的新收費，除免費停放遺體日數大幅增加至28天外，原本的分層收費亦有改變，取消原方案第4天起的100元收費，而第18天起每天200元收費，順延至第29天才實施，至於每天500元收費，則由第34天起改至第36天起才徵收。

據報導，醫管局殮房遺體存放平均日數仍不斷上升，平均已達3個星期，個別超過一個月甚至一年。盧寵茂強調，引入殮房收費改革，這並非為增加收入，主要目的是引導市民盡早安排殯儀服務，令先人早日安息，同時減低醫院殮房的壓力和擠迫情況。