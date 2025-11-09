河套香港園區年底營運 逾40企業承租濕實驗室 發展商也感輿趣

河套深港科技創新合作區香港園區正在全速發展，日前收到27份發展商提交的意向書。（新華社資料照片）

香港 特區行政長官李家超在新一份施政報告中提出要加速發展發展北部都會區，特區政府創新科技及工業局常任秘書長、港深創新及科技園有限公司董事會主席蔡傑銘8日表示，河套香港園區（港深創科園）將於今年底正式營運，兩幢濕實驗室大樓已租予40多間企業，出租面積逾七成，部分企業已進駐，他期望今年底前整體出租率可達九成。

文匯報報導，蔡傑銘8日表示，兩幢濕實驗室除提供樓底較高的實驗室空間，還設有一般辦公室，以配合不同規模企業使用，包括上市公司及獲國家工信部認證的「小巨人企業」；園區亦會設孵化及加速計畫，吸引初創落戶。他指，已租用的企業中，約八間來自海外，其餘來自內地及香港；當中十多間為早前與園區或引進辦簽署合作備忘錄的企業。

據報導，承租的40餘企業涵蓋的行業包括生命健康科技、微電子及新能源科技和人工智能 ，都是當局期望創科藍圖可以發展的領域。蔡傑銘說，這些企業占了七成用地面積，期望年底達到九成招租率，不做到百分百出租，是因為要預留位置予共用數據的樣本室。

報導指出，當局在園區的首批員工已於10月中開始上班，員工可以在落馬洲港鐵站乘坐接駁巴士。蔡傑銘指出，人才公寓在人才來港後投入運作，附近的餐廳等亦投入服務。預計第一期餘下5座大樓2027年完工。

報導稱，蔡傑銘指出，除兩座濕實驗室外，另外五座大樓預計於2027年落成；港深創科園早前就第一期餘下的22幅地塊中的10幅諮詢公私營合作發展模式邀請發展商提交意向書，已於日前截止，共收到27份回覆，反應理想，發展商興趣高於預期。

蔡傑銘又透露，內地移民 局日前公布擴大赴港澳人才簽注範圍，特區政府正計畫指定白名單，允許內地園區專家更方便赴港。他又指，內地允許創科關鍵數據流入香港園區，園區會有專業技術，包括將數據匿名化，確保不外流，亦考慮在北都專屬法例中指定相當保障。