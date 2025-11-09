全運會今晚開幕 習近平將出席 港區門票售35%

我的頻道

香港新聞組／香港9日電
全運會公路自行車男子個人賽決賽8日開賽，全程231.8公里，選手將經過港珠澳大橋，跨越粵港澳三地。這是全運會歷史上首次舉辦跨境比賽。（新華社）
全運會公路自行車男子個人賽決賽8日開賽，全程231.8公里，選手將經過港珠澳大橋，跨越粵港澳三地。這是全運會歷史上首次舉辦跨境比賽。（新華社）

粵港澳三地共同承辦的第15屆全運會開幕禮9日晚8時在廣州的廣東奧林匹克體育中心舉行，中國國家主席習近平將出席並宣布運動會開幕。香港特首李家超將率領特區政府代表團出席，成員包括政務司長陳國基、副政務司長卓永興、保安局長鄧炳強、教育局長蔡若蓮、民青局長麥美娟、文體旅局長羅淑佩及特首辦主任葉文娟。

綜合香港01、明報報導，全運會香港賽區統籌辦公室主任楊德強8日在電視節目中表示，全運會港區門票示已售出約10多萬張，占整體約三成五，相信未來銷情會愈來愈理想。

被問到未來粵港澳三地合辦奧運的可能性，楊德強指出，需待此次賽事結束後，粵港澳三地及國家體育總局對賽事進行檢討，並參考社會意見，再探討合辦其他大型活動的可能性。

報導指出，8日早上演本屆唯一橫跨三地的公路單車男子個人賽，亦為此跨境項目應用「無感通關」技術。朱浚瑋排第15名，為港隊9名參賽車手中最佳。一連3日的公路單車9日煞科，女子個人賽早上9時在珠海上演，力爭衛冕的「小女車神」李思穎將與杭州亞運金牌得主楊倩玉等6名港將出戰。

另外，全運會開幕禮表演陣容8日晚公布，涵蓋內地、香港、澳門三地文藝力量，以「圓夢未來」為主題，分「同根同源」、「同心同緣」、「同夢同圓」3個篇章。表演結合醒獅、粵劇、詠春等嶺南文化元素。香港代表包括藝人汪明荃、容祖兒、曾比特、陳小春、謝天華、林曉峰、錢嘉樂，劉德華壓軸登場。

