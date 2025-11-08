粵港澳反黑拘捕4140人 檢獲總值7000萬美元現金、毒品

我的頻道

香港新聞組／香港8日電
香港示意圖。(圖：shutterstock)

香港警方在8月、10月分兩階段進行代號為「雷霆2025」的粵港澳三地大規模聯合反罪惡行動。香港警方共拘捕4140人，檢獲的現金、毒品和涉及非法活動的物品總值約5.48億元（港幣，下同，約7000萬美元）。

明報報導，被捕人涉及與三合會及毒品有關罪行，包括謀殺、傷人、自稱三合會成員、刑毀、勒索、管有武器、販運危險藥物、經營非法賭博場所、經營毒窟或賣淫場所、串謀控制他人賣淫、以欺騙手段取得財產及洗黑錢等。

據報導，警方表示，行動目的是打擊三合會及有組織犯罪集團的非法活動、瓦解跨境罪行及堵截犯罪分子收入來源。其中謀殺案為8月25日天水圍亦園路謀殺事件，一名51歲男子被追討疑涉私菸活動的利益時遭殺害，先後有15人被捕。

報導稱，行動中警方巡查約1700間處所，搗破約800個非法場所，包括賭檔、賣淫場所、毒窟及無牌酒吧，檢獲大量非法物品，包括武器、總值約1360萬元懷疑為犯罪得益的現金，以及市值逾5億元毒品。被捕人包括2454男1686女，介乎13至89歲，其中780人為內地人，557人為非華裔

香港 華裔

台網紅謝侑芯命案 家屬律師訴求證據完整、調查透明

69歲英國婦運毒淪死囚 印尼監獄服刑12年後獲遣返

把12歲親生女兒騙到東京賣淫 泰29歲母親疑逃到台灣

涉謀殺分居配偶 大熊湖日裔男被捕

