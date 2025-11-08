我的頻道

馬斯克「兆元報酬」多驚人？用鈔票能疊到太陽 或還完南韓國債

寒流將從中西部擴散至東部 五大湖區等地迎本季首度降雪

港輪候器捐中位數5年 瑪麗醫院同日4病患移植 手術接力38小時

香港新聞組／香港8日電
香港瑪麗醫院日前同日進行4場器官移植手術，涉及雙肺、肝臟及腎臟移植，以馬拉松式方式逾38小時完成，將大愛傳承下去。（取材自維基百科）
8日是香港的「器官捐贈日」。香港醫院管理局港島西醫院聯網移植服務協調委員會主席、瑪麗醫院內科顧問醫生馬錦文表示，香港等候器官捐贈的患者，輪候時間中位數達五年，不少患者在輪候期間離世。瑪麗醫院肝臟移植中心總監陳智仁表示，香港的器官移植率對比世界偏低，傳統觀念和溝通不到位為兩大原因，表示醫院會積極響應有關政策，呼籲大眾更多關注器官捐贈。

大公報報導，對末期器官衰竭病人而言，器官移植是最佳，甚至唯一的治療方案，需求十分迫切。瑪麗醫院早前多線並進完成4宗器官移植手術，全院50名醫護與人員「馬拉松式」接力工作38小時，讓4位患者重獲新生，延續大愛。其中2台肝臟移植手術先後進行，時間緊迫，成一大挑戰。

目前，4名受贈者均已出院，情況穩定，其中一名受贈者輪候肝臟3年，受腹水影響，日常睡覺與走路也有困難，換肝後「終於可以自己慢慢行路」，形容非常感恩，希望將來可去旅遊，並重返社會工作。

今次參與的醫護涉及外科、心胸外科、內科等數個科室與部門，用38小時全力以赴完成2宗肝臟移植、1宗肺臟移植和1宗腎臟移植手術，並不容易，這背後是醫院參與團隊「24/7」全天候命，有合適器官便即時出動的堅守。

手術前一日，醫療團隊已提前準備好全部儀器。瑪麗醫院肝臟移植中心總監陳智仁上周接受訪問時表示，本次兩位器官捐獻者分別來自兩間醫院，又涉及四台手術，需要大量協調工作。再加上器官摘取後有「黃金時間」，每一步都必須爭分奪秒，不容出錯，團隊的配合十分重要。

數據顯示，2023年至今年9月期間，香港有76人輪候心臟，23人輪候肺臟，但每年分別只有4至8宗、2至5宗移植手術，另有64人輪候肝臟，2563人輪候腎臟，但每分別只有30至37宗、52至59宗移植手術。

資料顯示，過去兩年，香港平均每百萬人口約有3.6位捐贈者，仍然是世界上器官捐贈率最低的地方之一。

