馬斯克「兆元報酬」多驚人？用鈔票能疊到太陽 或還完南韓國債

寒流將從中西部擴散至東部 五大湖區等地迎本季首度降雪

沙田官立小學准簡體答卷 梁振英護繁體字：到港上學就該適應

香港新聞組／香港8日電
沙田官立小學近日因允許學生使用簡體字應考陷入爭議。（取材自沙田官立小學官網）
香港沙田官立小學日前開放學生使用簡體字寫考卷，引發輿論爭議，而前香港特首、現任全國政協副主席梁振英，在臉書中發文，強力護航繁體字，表示香港保留的繁體字、粵語，以及高水準的英語能力，這些都是香港特色，保持這些特色，在香港主權移交前，都深入討論過要維持。他也強調「教不嚴，師之惰」。

港媒報導，沙田官立小學日前以「為內地背景或習慣使用簡體字的學生，提供更友善的評核環境」為由，發出特別通告批准校內測驗及考試使用簡體字作答，引起爭議。同時，有家長爆料：有插班生錯字嚴重推新措施遷就，批「不公平競爭」，校方此等「包容」措施實際上損害繁體字學生的利益。另有報導指出，校長在事後承認，今次事件的推行過於倉卒及不理想，承諾會再檢討日後與家長的溝通機制。

前香港特首、全國政協副主席梁振英，6日在臉書強力護航香港的繁體字環境，批評某小學...
梁振英6日在臉書發文評論此事，他表示，具有內地教育背景，或是習慣使用簡體字的學生，到香港上學，不習慣使用繁體字是現實，可以理解，但問題是既然到香港上學，應該是要適應香港的環境，沒有理由改變香港的環境，來配合這些不適應繁體字的學生。

他表示，香港是使用繁體字的特區，政府公文、外資中資港資企業、報刊書籍還有證件，無一不用繁體字，為什麼不努力學繁體字？日後在香港工作，可以不用繁體字嗎？

他強調，「學而知之」，上學就是為了學，去英美留學，一樣要努力學好英文，學繁體字比學英文難嗎？想要在香港生活，如果不學繁體字，難道就可以不學廣東話嗎？學生學習繁體字的進度是一碼事，學校放棄要求，放棄教的責任是另外一碼事。

港媒指出，該小學回覆稱無意圖以簡體字取代繁體字，將根據實際情況適時為有需要的學生提供支援。

教育局近日重申，港府的教學語言政策沒有改變，因應不同學習階段及需要，學生應具備正確書寫漢字的能力，無論背景如何，都必須學習繁體字，以便融入香港社會及應付升學、就業所需。

香港商報網專欄評論指出，教育局的指引清晰明確：小學階段須使用繁體字進行教學與評核，繁體字結構完整，蘊含著豐富的文化與造字智慧，學好繁體字，等同紮穩整個中文體系根基。如果為短期收生而放棄教育原則，將會嚴重損害學校的長遠聲譽和品牌。若家長認為學校會因個別壓力而動搖標準，甚至被視為「不跟規矩、只求遷就」的學校，反而會令大多數重視教育質量的家長卻步，最終加劇收生困難。

