深圳開通跨境「空的」20分抵港澳 即到即檢無感通關

香港示意圖。(圖：shutterstock)

6日上午，在深圳國際郵輪 母港1號泊位，兩架次來自深圳市東部通用航空有限公司的跨境直升機搭載首批乘客，先後完成從澳門 國際機場至蛇口、從蛇口至香港 信德中心的飛行。

大公報報導，深港、深澳兩條航線正式運營後，深圳蛇口至香港島、澳門的在途交通時間將分別大幅縮短至20分鐘、15分鐘以內。

這也標誌著深圳國際郵輪母港正式啟用跨境直升機出入境功能，成為全國首個「海空一體」複合型口岸樞紐。

深圳蛇口港口岸實現了在海港口岸內疊加空港業務。為此，蛇口邊檢站打造了「分區管理、專用通道、人員分流」的立體化查驗新模式，最大限度壓縮通關時間，確保直升機航班「即到即檢、好來快走」，旅客「無感」通關。

「從邊檢通關到坐上直升機，整個過程不到10分鐘，感覺像打了一輛『空中的士』。」首航旅客港人吳先生此次前往香港參加商務活動，選擇直升機是看中了其效率，「以往陸路通關加上車程要近2小時，現在飛行僅需15分鐘。」

「整體體驗非常順暢，通關的時候也有工作人員在引導，比地面交通出行時間至少省了2倍。」當天上午，蘇先生是搭乘澳門國際機場至蛇口航班的乘客。