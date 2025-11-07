APEC期間 傳川普籲請習近平釋放黎智英 談論不到5分鐘

我的頻道

香港新聞組／香港7日電
美國總統川普（左）10月30日在南韓釜山會晤中國國家主席習近平，曾直接呼籲釋放被囚的香港媒體大亨黎智英。（路透）

據3名知情人士及1名美國政府官員透露，美國總統川普上周在南韓釜山APEC峰會與中國國家主席習近平會晤時，曾直接呼籲釋放被囚的香港媒體大亨黎智英。黎智英被控2項串謀勾結外國勢力罪與1項串謀發布煽動刊物罪，他否認所有指控。

路透報導，1名消息人士指出，川普並未討論具體協議，但他廣泛表達了對77歲黎智英健康狀況及福祉的關切，黎智英因香港國安法案件歷經漫長審判。這名人士表示，川普談論此議題花費不到5分鐘時間。

美國政府官員指出：「川普總統確實提到黎智英案，正如他先前所說的那樣……，川普總統與習主席在後來討論中都有發言。」

第3名消息人士說，川普提出此事，習近平則做出回應。他透露，川普認為釋放黎智英有助改善美中關係，也有利於中國的國際形象。

釜山習川會前川普曾表示，他計畫提起黎智英案，但會後美中聲明中均未提及此事。白宮對此拒絕置評，也未確認川普是否在會談中提出黎智英議題。

中國駐美大使館發言人劉鵬宇指出，他不清楚會談中關於黎智英的具體細節，但強調黎智英「嚴重破壞香港繁榮與穩定」。他說：「任何企圖干預香港司法進程或破壞法治的行為都不會得逞。」

壹傳媒創辦人黎智英。（新華社資料照片）

黎智英是英國公民，但他的案件成為美中關係的摩擦點之一。川普在去年競選總統期間曾表示，他「百分之百」會讓黎智英獲釋。

另據大公報報導，就路透相關報導，港府發言人6日回覆傳媒查詢時表示，由於黎智英所涉及的法律程序尚在進行中，任何人均不應評論有關案件。港府已多次強調所有案件均是嚴格根據證據和依照法律處理。所有被告均嚴格按照香港適用法律（包括香港國安法），並在基本法及《香港人權法案》的保障下接受公平審訊。

發言人強調，香港特區將繼續堅定不移地履行維護國家安全的責任，依法有效防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動。

香港法律界人士6日接受傳媒訪問時批評任何試圖透過政治或外交壓力影響司法的行為皆是褻瀆法治，必然徒勞，也只會自損國際聲譽。

香港多名法律界人士接受訪問時指出，法律面前人人平等。香港法治不容外部勢力破壞，外部勢力企圖干預香港司法程序只會自暴其醜。

