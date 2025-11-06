港交所Q3盈利6.3億美元創高 分析：投資者對中資產態度變了

港交所5日公布上季盈利達49億港元，按年大幅增長56%，連續第三個季度創歷季新高；分析指出，港交所業績飆升，反映出全球投資者對中國資產態度的轉變。（中通社）

受惠於市場成交活躍，港交所5日公布第3季財報，受港股交易熱絡和首次公開募股（IPO）增長推動，上季盈利達49億元(港元，以下同，約6.3億美元)，按年大幅增長56%，優於市場預期，且連續第三個季度創歷季新高；交易量也大幅飆升，整體日均成交額增長1.4倍，達到創紀錄的2864億元(368億美元)。分析指出，港交所業績飆升，反映出全球投資者對中國資產態度的轉變。

大公報報導，財報顯示，港交所今年前三季營收為218.51億元，年增37%；淨利（股東應占溢利）為港幣134.1億元，年增45%，基本每股盈利10.62元。

滬深港通交易量同樣表現強勁。今年第三季，滬深股通及港股通平均每日成交金額同創歷季新高。累計今年首三季，滬深股通平均每日成交金額為2064億人民幣，港股通為1259億元，分別較去年同期增長67%與229%。受成交量上升帶動，滬深港通的收入及其他收益增至32.25億元，創歷來九個月新高，相較2024年同期的17.80億元，大幅增長。

港交所行政總裁陳翊庭表示，港交所持續把握全球資產配置多元化及中國資產吸引力的機遇，在2025年第三季及首九個月均錄得創紀錄的業績表現。她指出，截至第三季末，香港 新股市場保持全球領先地位，上市申請數量眾多，涵蓋科技等多個蓬勃發展的行業。現貨市場、衍生產品市場與滬深港通的日均成交亦持續活躍。

今年前三季香港新股融資額居全球榜首，總融資額達港幣1883億元，是去年同期的三倍多，也是2021年以來新股融資最活躍的前三季，特別是第3季迎來全球第二大規模的新股集資（紫金黃金國際），於第3季底，正在處理中的新股上市申請數目仍多達297宗。

報導引述摩根大通 研究報告，港交所第三季純利較該行預期高出3%，各項業務表現普遍優於預期，收入亦高於預測1%，主要受清算與結算收入帶動。支出方面因員工成本下降而較預測低4%，雖然投資淨收益按季減少34%，但大致符合預期。

港交所為全球主要金融機構和中國科技巨頭上市所在地，包括滙豐銀行、騰訊和阿里巴巴 。中國企業赴港上市熱情高漲，加上國際投資者重新關注中國市場，共同推動了香港資本市場的復甦。