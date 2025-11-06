我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全美40座機場將減少10%航班…今日你應知道5件事

突發／白宮藥價記者會 藥廠高層昏倒 川普神情關切

港交所Q3盈利6.3億美元創高 分析：投資者對中資產態度變了

香港新聞組／香港6日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
港交所5日公布上季盈利達49億港元，按年大幅增長56%，連續第三個季度創歷季新高；分析指出，港交所業績飆升，反映出全球投資者對中國資產態度的轉變。（中通社）
港交所5日公布上季盈利達49億港元，按年大幅增長56%，連續第三個季度創歷季新高；分析指出，港交所業績飆升，反映出全球投資者對中國資產態度的轉變。（中通社）

受惠於市場成交活躍，港交所5日公布第3季財報，受港股交易熱絡和首次公開募股（IPO）增長推動，上季盈利達49億元(港元，以下同，約6.3億美元)，按年大幅增長56%，優於市場預期，且連續第三個季度創歷季新高；交易量也大幅飆升，整體日均成交額增長1.4倍，達到創紀錄的2864億元(368億美元)。分析指出，港交所業績飆升，反映出全球投資者對中國資產態度的轉變。

大公報報導，財報顯示，港交所今年前三季營收為218.51億元，年增37%；淨利（股東應占溢利）為港幣134.1億元，年增45%，基本每股盈利10.62元。

滬深港通交易量同樣表現強勁。今年第三季，滬深股通及港股通平均每日成交金額同創歷季新高。累計今年首三季，滬深股通平均每日成交金額為2064億人民幣，港股通為1259億元，分別較去年同期增長67%與229%。受成交量上升帶動，滬深港通的收入及其他收益增至32.25億元，創歷來九個月新高，相較2024年同期的17.80億元，大幅增長。

港交所行政總裁陳翊庭表示，港交所持續把握全球資產配置多元化及中國資產吸引力的機遇，在2025年第三季及首九個月均錄得創紀錄的業績表現。她指出，截至第三季末，香港新股市場保持全球領先地位，上市申請數量眾多，涵蓋科技等多個蓬勃發展的行業。現貨市場、衍生產品市場與滬深港通的日均成交亦持續活躍。

今年前三季香港新股融資額居全球榜首，總融資額達港幣1883億元，是去年同期的三倍多，也是2021年以來新股融資最活躍的前三季，特別是第3季迎來全球第二大規模的新股集資（紫金黃金國際），於第3季底，正在處理中的新股上市申請數目仍多達297宗。

報導引述摩根大通研究報告，港交所第三季純利較該行預期高出3%，各項業務表現普遍優於預期，收入亦高於預測1%，主要受清算與結算收入帶動。支出方面因員工成本下降而較預測低4%，雖然投資淨收益按季減少34%，但大致符合預期。

港交所為全球主要金融機構和中國科技巨頭上市所在地，包括滙豐銀行、騰訊和阿里巴巴。中國企業赴港上市熱情高漲，加上國際投資者重新關注中國市場，共同推動了香港資本市場的復甦。

香港 阿里巴巴 摩根大通

上一則

特斯拉國道上撞死野豬 修車費逾2萬人民幣 被判「駕駛全責」

下一則

「看看妳多重」 河南男師抱摸女學生被拘 辯稱：我太負責

延伸閱讀

路透：川普在南韓會晤習近平時 當面提出釋放黎智英

路透：川普在南韓會晤習近平時 當面提出釋放黎智英
周潤發年少惡作劇 在寒冬將半裸同學鎖陽台

周潤發年少惡作劇 在寒冬將半裸同學鎖陽台
人民幣股票交易櫃台 將納入港股通

人民幣股票交易櫃台 將納入港股通
世界50最佳酒店 香港瑰麗酒店擊敗曼谷 奪世界第1名

世界50最佳酒店 香港瑰麗酒店擊敗曼谷 奪世界第1名

熱門新聞

孫先生夫婦半夜醒來，驚見這名赤身光腳的壯漢就站在他們床頭，兩人都嚇壞了。（取材自都市現場）

凌晨驚見赤身漢站床邊 夫妻希爾頓酒店嚇懵 酒店回應更傻眼

2025-11-01 08:30
圖為3I/ATLAS（AI臆想圖)。（取材自紅星新聞）

「外星飛船」帶艦隊來襲？中國探測器傳回關鍵證據…

2025-10-27 07:30
李春平繼承富婆女星遺產後，變身為億萬富豪，但晚年卻罹患阿茲海默症孤獨終老。（取材自微博）

中國「最牛軟飯男」去世 伺候美國老婦13年 身家268億人幣

2025-11-06 06:30
中國燒餅入選「全球最佳麵包」，外國人表示香迷糊了。(取材自大象新聞)

CNN全球最佳麵包 中國燒餅再入選

2025-10-31 22:04
習近平抿了一口「馬格利酒」後，竟露出皺眉、緊閉雙眼「痛苦表情」，有趣畫面被韓媒捕捉。(取材自Ｘ平台)

這款酒意外火了…韓宴飲馬格利酒 習近平痛苦表情包瘋傳

2025-11-04 01:29
陸2026年春節長達九天新高，引爆出國旅遊商機。圖為香港銅鑼灣遊客。（中新社）

中國迎「史上最長」春節 引爆出國旅遊商機

2025-11-04 08:55

超人氣

更多 >
柯克遺孀與范斯「深情相擁」惹爭議 她說了6個字

柯克遺孀與范斯「深情相擁」惹爭議 她說了6個字
南加駕駛違規被攔停 遞這卡求情 警笑翻 結局...

南加駕駛違規被攔停 遞這卡求情 警笑翻 結局...
中國「最牛軟飯男」去世 伺候美國老婦13年 身家268億人幣

中國「最牛軟飯男」去世 伺候美國老婦13年 身家268億人幣
餐具手洗還是用洗碗機？最環保又省力的方法竟然是它

餐具手洗還是用洗碗機？最環保又省力的方法竟然是它
歐美陷「憤世嫉俗」 黃仁勳：中國憑兩大優勢贏得AI競賽

歐美陷「憤世嫉俗」 黃仁勳：中國憑兩大優勢贏得AI競賽