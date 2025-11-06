JPEX案詐2709人涉2億美元 警起訴16人、網紅宣傳也要罰

我的頻道

香港新聞組／香港6日電
香港警方5日說明虛擬貨幣交易平台JPEX詐騙案的最新檢控行動，警方至今共接獲超過2700人報案，有80人被捕，落案起訴其中16人，涉及騙款超過16億港元，凍結約2.28億港元資產。（中新社）

逾2700人被騙、損失16億港元(約2億美元)虛擬資產交易平台JPEX詐騙案是香港近年受害人數最多，金額最龐大的騙案。警方經過逾兩年的追查，5日首度引用「打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例」的「欺詐地或罔顧實情地誘使他人投資虛擬資產」罪名起訴16人。除了犯罪團夥外，6名涉嫌協助宣傳的KOL(關鍵意見領袖)或網紅也有刑責。

大公、文匯報報導，商業罪案調查科總警司黃震宇5日公布調查進展，自2023年9月展開調查至今，接獲超過2709名受害人報案，共拘捕80人，當中14人為JPEX犯罪團夥核心成員，16人為加密貨幣場外交易所（OTC，俗稱找換店）的負責人，以及協助宣傳JPEX平台的KOL，其餘人為懷疑幫助清洗黑錢的傀儡戶口持有人，其中有部分人士是舊同學關係或者犯罪團夥成員。

截至目前，警方總共凍結資產總值約2.28億元(約2930萬美元)，包括銀行戶口結餘、現金、金條、名貴汽車、虛擬資產等。警方並對另外三名在逃的主腦及骨幹成員，發紅色通緝令。

JPEX於2020年初成立，之後利用各種廣告、社交媒體、「找換店」及網紅KOL等不同渠道廣泛宣傳，標榜低風險、高回報吸引投資者入局。證監會於2023年9月13日發出警告聲明後，JPEX將平台提取加密貨幣的手續費大幅提升，其後大部分客戶更加無法提款造成大額損失。調查發現，JPEX將客戶的資產轉走並透過大量加密貨幣錢包進行清洗。

報導指出，「幣圈」網紅及KOL在案件中飾演重要角色，他們在社交媒體宣傳和舉辦講座，誘使受眾投資加密貨幣。

被起訴的7名「找換店」相關人員當中，6人同時以網紅身份為平台「背書」，包括曾在中環娛樂行開設加密貨幣「找換店」的KOL「林作」、曾開設「CYOTC 陳大怡加密貨幣找換店」的KOL「陳怡」、自稱「90後幣圈紅人」KOL「朱公子」朱家輝、自稱OTC「Unicoin」駐場分析師的KOL「湘湘」、OTC「賣幣袋鼠Coingaroo」總經理趙敬賢及營運總監區焯基。另一名被控者為電視藝員鄭雋熹。

商業罪案調查科高級警司孔慶勳表示，JPEX案曝光逾兩年，警方首次引用在2023年4月生效的「打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例」第53ZRG條控告部分人士。任何人為誘使另一人訂立任何虛擬資產的協議，而作出欺詐或罔顧實情的失實陳述即屬犯罪。經公訴程序定罪，可處罰款100萬元及監禁7年；經簡易程序定罪，可處第6級罰款（即10萬元）及監禁6個月。

香港警方5日說明虛擬貨幣交易平台JPEX詐騙案的最新檢控行動。警方透過國際刑警組...
香港警方5日說明虛擬貨幣交易平台JPEX詐騙案的最新檢控行動。警方透過國際刑警組織發出「紅色通緝令」，追緝涉案3名在逃人士。（中新社）

加密貨幣 香港 詐騙

