粵車南下轉機停車場「易泊飛」11.15啟用 最快只需10分鐘

香港新聞組／香港6日電
香港機場管理局5日公布港珠澳大橋香港口岸自動化轉機停車場，停車場將於月15日投入服務，首階段提供1800個自動化停車位，為粵港澳大灣區自駕旅客提供便捷服務。(中新社)
香港機場管理局5日公布港珠澳大橋香港口岸自動化轉機停車場，停車場將於月15日投入服務，首階段提供1800個自動化停車位，為粵港澳大灣區自駕旅客提供便捷服務。(中新社)

機場管理局為大灣區內地及澳門旅客而設的自動化轉機停車場「易泊飛」，將於15日啟用。首階段1800個車位將分批啟用，預計營運初期每日約有100輛汽車使用。首3天停車收費為100港元(12.8美元)，其後每日50港元。這些來港乘搭航機中轉的旅客全程無須辦理香港出入境手續，令「粵車南下」旅程更便捷順暢。

文匯報報導，轉機停車場「易泊飛」位於港珠澳大橋香港口岸禁區內，24小時全自動化模式運作。車輛按預約時間抵達停車場後，先駛入綜合檢查亭以核實司機與所有隨行旅客資料，之後經海關檢查後便可駛入獲編配的存車處，車輛自動泊入車庫，司機進行護照掃描、人面識別等一系列程序後，再次核實資料，便可乘坐接駁巴士前往海天中轉大樓，完成相關手續後登機前往目的地。

網上一站式預約系統11月1日開放予合資格自駕來港轉機的廣東旅客登記，6日起亦開放予澳門旅客開戶登記。使用者須遞交司機及隨行旅客的旅行證件及機票等資料，並預先繳付停車費用和購買保險。

機管局機場海陸運輸管理總經理陳志豪指出，旅客抵達停車場後，預計泊車及乘坐接駁巴士往海天中轉大樓的整個流程約需時30分鐘，順利則10餘分鐘便可完成，為大灣區旅客提供無縫轉機的體驗。

報導指出，首階段將陸續啟用1800個車位，會視乎反應於第二階段增至3000個，初步預計每日使用車輛為100輛至100多輛，停車場最長可以停泊30日，根據以往經驗，車輛約停留一星期左右。陳志豪表示，停車場首3天泊車費100元，之後每日50元，接機和送機服務則每次收費100元。

澳門 灣區 香港

