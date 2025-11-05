港名導劉家良骨灰被盜 遺孀被勒索771萬美元「一毛都不給」

香港前知名武術導演、「醉拳3」導演劉家良已過世多年，近日傳出骨灰被盜走。（取材自紅星新聞）

律師翁靜晶3日在YouTube驚爆其亡夫、著名武術指導、導演兼演員劉家良安放於寶福山的骨灰被盜。她透露，被要求付6000萬港幣(約771萬美元)贖回骨灰。翁靜晶懷疑背後疑涉柬埔寨詐騙集團 ，她堅定表明「一毛錢都不會給」，警方也已經與她聯絡。由於寶福山亦存放張國榮 、沈殿霞等名人骨灰，盜竊消息引發關注，不少民眾特地前往查看已故親人龕位。

香港 01、明報報導，有盜竊骨灰集團今年中開始在寶福山盜竊多名名人的骨灰，包括劉家良。部分家屬收到勒索電話，被要求交出數千萬元贖回骨灰，否則會將骨灰銷毀。

翁靜晶稱相信事發於今年5月至8月，她曾接到寶福山職員電話，對方稱警方收到疑是犯案者提供的相片，見到疑屬劉家良的骨灰盒，故致電了解。她其後授權警方打開龕位石碑，確認劉的骨灰被盜，龕位內只剩下紅色和黃色的經布，以及紀念冊場刊。

除了劉家良外，張國榮、沈殿霞、羅文、董驃、向華勝及馮克安等已故演藝圈名人的靈位也安放在寶福山。事件曝光後，寶福山門外停泊了一部警車及多部新聞採訪車，但內部運作一切如常，保安未見有明顯加強。有媒體前往查看，稱羅文、沈殿霞、張國榮的骨灰龕位外觀無損。

報導指出，警方回覆查詢稱，案件仍在調查，由有組織罪案及三合會調查科（O記）跟進。據了解，目前已有一人被捕，該案已於法庭提堂。

雖然寶福山內氣氛平靜，但聽到不少前來拜祭已故親人的民眾都在談論偷竊事件，也有人專門來查看龕位。不過也有人對事件不知情。一位冼先生表示不知道此事件，只是來給祖先上香，不覺得今日保安有何特別。

掃墓的郭女士說，沒想過有人會偷骨灰勒索，自己會警惕，已向保安員建議在出入口等加裝閉路電視。鍾先生認為名人被盜骨灰風險較高，他自認身邊沒有這麼多錢，「賊也沒有他的電話」。

職員李小姐承認有逝者骨灰被盜。她說寶福山朝九晚五開放，晚上所有堂門會拉閘。被問到否閉路電視拍到疑犯、鐵閘有無被撬，她說事件已交警方調查，不便透露詳情。