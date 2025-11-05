QS亞洲1529所大學評比 港大隔15年再登頂 10強香港占半

全球高等教育分析機構QS4日公布2026年亞洲大學排行榜，香港大學隔15年再登頂，香港更有5所大學躋身亞洲前十。（中新社）

全球高等教育分析機構Quacquarelli Symonds（QS）4日公布2026年亞洲大學排行榜，香港 大學時隔15年再度登頂亞洲第一，北京大學降至第二，南洋理工大學與新加坡 國立大學並列第三。香港更有5所大學躋身亞洲前十，11所上榜大學9所名次有提升，4所創下歷史佳績，香港卓越表現成為「亞洲一哥」，令「留學香港」品牌成為更多國際學生的選擇。

大公、文匯報報導，QS亞洲大學排名依據學術聲譽、僱主評價、師生比例、國際研究網絡等11項指標評估，本屆排名共涵蓋25個高等教育體系的1529所大學，規模為歷屆之最，反映亞洲區內日趨激烈的競爭。

在整體排名方面，港大今年榮登榜首，超越降至第二的北京大學，南洋理工大學躍升一位，與新加坡國立大學並列第三。香港科技大學與香港理工大學同樣由上屆前十以外成功打入十強，分別排第六及第十，後者更首度躋身亞洲前十。上升3位的香港城市大學和微降一位的香港中文大學，則雙雙並列亞洲第七。

其他多所港校表現同樣出色，香港浸會大學、香港教育大學及嶺南大學三所資助大學排名均見提升。在自資院校方面，香港都會大學大幅躍升超過140位至第393位，全港升幅最高。總括而言，香港11所上榜校中9所有進步，其中理大、教大、都大及香港恒生大學4校更創下歷來最佳成績。

報導指出，對於香港的突出表現，QS分析指，特區政府以國際化、科研卓越及針對性人才政策為核心模式，推出InnoHK、高端人才通行證計劃等多項招攬人才政策，成功構建「科研—產業—全球」生態圈，使香港成為亞洲最具國際聯繫的高等教育體系，更展現出小型體系如何憑策略重點超越大型體系，強調持續投資與創新，對香港院校鞏固及拓展地區領導地位至關重要。

QS表示，亞洲正日益被視為安全、高質、具成本競爭力的教育樞紐，而香港的雙語環境、卓越學術及世界級基建，鞏固其作為東西橋樑的角色，成功吸引區域及全球學生，當中來自內地、印度及東南亞 等地的學生人數錄得持續上升。

QS高級副總裁Ben Sowter表示，香港已憑自身實力成為國際留學的優質選擇，包括港大獲評為亞洲最佳，11所上榜大學中4所取得歷史佳績，反映其在學術界與全球僱主間的卓越聲譽。