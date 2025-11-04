反恐演習21次 全運會倒數 港警啟動無人機、天眼維安

第十五屆全動會9日揭幕，確保賽事順利，香港警方部署進入「實戰」階段，避免黑客入侵。圖為全運會火炬傳遞香港站2日舉行，傳遞路線從港府總部起，到啟德體育園主場館止，路線全長約10公里，共有50名火炬手。（中新社）

第15屆全國運動會9日揭幕，香港 承辦8個競賽項目涉及7個比賽場館或場地，為了確保賽事順利，香港警方成立全運會特別職務隊，下設8個小組及兩個專題小組應對各項警務工作，因應場地賽事作不同部署。警方並聯同其他部門共進行了21次涉及反恐和重大事故的演習。

香港明報報導，警方全運會特別職務隊前年成立，分三層組織架構，首兩層分別是由副處長（行動）葉雲龍領導「警隊督導委員會」及行動處長呂錦豪領導「警察總部策劃及統籌小組」；第三層組織則由包括專責人力資源、交通、傳媒、採購和刑偵等8個小組，以及負責無人機 和反恐的兩個專題小組組成。特別職務隊並與廣東省公安廳及澳門 治安警察局建立溝通平台，互相交流相關安保工作。

報導指出，由於近年全球網絡安全事故頻生，由於賽事舉行涉及電力、交通及場館等設施，負責協辦項目的體育組織亦處理牽涉個人私隱的檔案，因此刑偵小組亦會安排網罪科人員，逐一檢視相關設施及組織的電腦系統是否安全，確保採取足夠網安措施，避免黑客入侵偷取資料或影響賽事舉行。

特別職務隊總督察林以恒稱，比賽現場只會調配適當軍裝警員，確保有足夠應變能力處理突發事件，同時採用科技輔助，包括加裝臨時閉路電視系統及借用場館閉路電視的信號，確保觀察到比賽及周邊交通和人流情況；亦會在戶外比賽場地部署無人機加強管理。