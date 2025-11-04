港公共運輸明年1·25起繫安全帶 違規恐罰640美元囚3月

香港 運輸署提醒市民，明年1月25日起，所有公共交通工具和商用車的座位乘客均須佩戴安全帶。同日起，任何司機在駕駛時均不可使用多於兩部流動電訊裝置(手機、平板電腦等)。兩項新規定旨在進一步加強道路、乘車和駕駛安全。另外，為加強保障學童安全，現有學生服務車輛須在2028年12月31日前，在所有乘客座位加裝安全帶及保護式座椅。

大公報報導，運輸署表示，由明年1月25日起，所有新登記的公共及私家巴士都必須為所有乘客座位安裝安全帶。乘客由同日起乘坐車輛時，如座位已安裝安全帶，不論車輛是否新登記，乘客上車後必須佩戴。

若任何車主、司機或乘客違反安裝或佩戴安全帶的規定，最高可處罰款5000元(港元，下同，約643美元)及監禁3個月。若貨車或特別用途車輛司機駕駛期間，15歲以下乘客坐在後座沒戴安全帶，司機最高可處罰款2000元(約257美元)，所有乘客須為佩戴安全帶自行負責。

香港01報導，運輸署助理署長區家傑3日說明，現有學生服務車輛須在2028年12月31日前，在所有乘客座位加裝安全帶及保護式座椅。如車輛當日起不符合規定，不可接載學生。

若學童不佩戴安全帶，司機是否需要負責？區家傑引述法例指，「邊個坐落張櫈就要負法律責任」，即屬於學童的責任。他又指，學校通常與校巴供應商定下協議，聘用保母接送及保護學童安全，雖然保母同樣沒有法律責任，但工作要求包括監督學童佩戴安全帶。