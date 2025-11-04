我的頻道

一洲焦點／紐約市長選舉 華人沒有支持曼達尼

波士頓市長吳弭 壓倒性連任成功

香港隊揚威「口琴界奧林匹克」百人團吹回18獎項

香港新聞組／香港4日電
香港代表隊在德國舉行的第十屆世界口琴節2025﻿表現出色，香港口琴協會代表團共參加14項比賽，取得10個項目18個三甲獎項，充分彰顯了香港口琴愛好者的實力和競技水平。其中，英皇書院同學會小學的口琴隊在6項比賽中獲得3冠2亞1季的優異成績。

香港明報報導，被譽為「口琴界奧林匹克」的世界口琴節於德國當地時間10月30日至11月1日舉行，吸引全球數百名頂尖選手同場競技。香港口琴協會今年組織超過150人代表團參賽，參與人數創歷屆新高，也帶回了好成績。

成人組別中，梁芷喬成為香港首位獲得世界口琴節半音階口琴成人獨奏冠軍的女口琴手。英皇書院同學會小學的口琴隊成績最佳，獲3冠2亞1季，他們在其他國際性口琴比賽中屢獲殊榮。

報導指出，本屆活動除比賽外，選手還可參觀口琴維修工作坊及口琴工廠；並參觀口琴知名品牌Hohner﻿的口琴博物館，該館收藏有25000種口琴與手風琴。

世界口琴節最早起源於1950年代，當時每兩年舉辦一次，後改為每四年舉行一次，均於德國特羅辛根舉辦。

