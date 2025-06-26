民建聯小花退選港姐 資深建制派：從政、娛樂圈很難兼得

「民建聯小花」西貢委任區議員莊雅婷25日宣布退出「香港小姐」競選，引發外界討論。（取材自民建聯）

有「民建聯小花」之稱的西貢區委任區議員莊雅婷，24日突然現身TVB「香港 小姐」競選的第一輪面試，並證實參選港姐。莊雅婷25日宣布退出「香港小姐」競選，稱影響區議會觀感，是自己不想見到的。

綜合明報、香港01報導，有關消息令民建聯內部大感吃驚，民政及青年事務局長麥美娟亦表明自己事前不知情，稱自己是「看新聞報導留意到一位西貢區議員參加香港小姐選舉」，並強調區議員不論職業、背景，都要遵守《區議員履職監察制度指引》各項要求。莊雅婷近期可說是「政府紅人」，日前曾出席政府的國安法五周年論壇，政圈甚至傳聞她是獲栽培參選立法會的人選之一，卻突然投身選美活動，有高官感嘆會損害區議員的形象；亦有資深建制人士直言，從政及投身娛樂圈是兩條不同賽道，很難兩者兼得。

莊雅婷在社交平台Instagram發表千字文，為退選港姐解釋。她說這次選港姐收到很多記者的電話和疑問，不少人問她是否希望進軍娛樂圈、將如何兼顧區議員的職務，甚至對是否符合履職監察機制產生疑惑。莊雅婷表示區議會工作服務街坊、貢獻社會一直放在第一位，形容在地區服務上花費了大量時間和心血，成果也有目共睹。

莊雅婷表示，這次「不知會否成功」的大膽嘗試，其實初衷很簡單，就是想更好地借助這個平台建立市民對議員工作的認識，尤其青年人，搭建一個更好的社交媒體溝通平台，並吸引更多人參與到社區建設當中。以為港姐這個平台和身分或許能夠助力這項工作。港姐履職盡責其實也是以慈善工作為主，所以我說了一加一大於二的存在。

她說，這次事件對區議會的觀感產生了一定影響，「這是我們不想看到的」。所以最後認為還是應該根據社會的認知，保護區議會的形象，守護初心、遵從內心，決定不會繼續參與港姐競選。24日晚翻看不同媒體報導和評論區的反應，仔細研讀和思考後，發現這種方式方法可能並不是所有人都能接受，社會的接受程度也與設想中有一段差距（可能是解說工作沒做好）。

莊雅婷說，未來將繼續以不同的方法加強宣傳工作，希望用不同的途徑做到創新創意，吸引更多的年輕人，不論什麼角色、崗位，都希望為社會注入正能量，傳遞積極、樂觀、正面的訊息，形容這些都是美麗的章節。