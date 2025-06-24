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港府稱藝文界「軟對抗」須嚴審 1劇作家批扼殺創作

香港新聞組／香港24日電
香港國安法實施5周年，文體旅局長羅淑佩表示將更嚴謹審批資助及場地以提防「軟對抗」。圖為中環碼頭。(中新社)
香港國安法實施5周年，文體旅局長羅淑佩表示將更嚴謹審批資助及場地以提防「軟對抗」。圖為中環碼頭。(中新社)

近年不少藝文界人士已因各種「不可抗力因素」而未能租借場地表演等。在香港國安法實施5周年，近期多位官員談及「軟對抗」，其中文體旅局長羅淑佩日前受訪稱將更嚴謹審批資助及場地以提防「軟對抗」。這番話惹來著名劇作家莊梅岩批評扼殺創作空間。

自由亞洲電台報導，莊梅岩22日在社交平台發文，說這會導致非常多人受冤枉、被無聲封殺，「懷疑犯法都可以去檢控。去找『軟對抗』，就會變成擾民的整治行動」，公職人員因害怕犯錯或討好上級，界線會越來越緊，扼殺創作空間。她憂慮「她一句『警惕軟對抗』，又會對香港的藝術家和作品帶來幾多殺戮」。

羅淑佩日前接受多份報章訪問表示，「軟對抗」一直存在，亦會繼續存在，只有程度和形式之分，譬如歌詞、表演情節等，必須時刻警惕。她稱當局會加強培訓，增強部門人員的國家觀念和責任感，並會在資助審批、場地表演、展覽內容及圖書館藏等方面嚴格把關，杜絕任何不利國安元素。

全國港澳研究會副會長譚耀宗23日出席電台節目時也談及「軟對抗」，他先界定「軟對抗」即是過去一些公開、暴力的行為再做不到，某部分人就改變形式，以婉轉手法滲透意識，挑動對中央和港府的態度。他說港府亦要有警惕性，避免被別有政治目的團體申請。

在港區國安法的陰霾下，藝文界已受到不少壓力，例如香港舞台劇獎不獲康文署借場、不獲藝發局資助；去年，由香港青年藝術協會主辦、由傷健人士共同參演的舞台劇《共鳴舞曲》曾被煞停，疑因編舞導師曾參與《願榮光》手語版。

此外，北京和港府正在準備國安法實施五周年一系列活動。在海外，不少港組織亦正在舉行反送中運動六周年紀念活動，在美國加州灣區佛利蒙，有港人組織舉行「自由之淚」2019香港人抗爭運動展覽。主辦方《美國香港人會館》準備免費港式奶茶和菠蘿包。現場還準備了仿催淚彈味道的蛋糕，讓人「以味覺記憶」體會抗爭現場的切身感受；還有香港單人政治犯囚房演示模型。更有不少由全球各地港人借出的社運物件，包括頭盔、防毒面具、標語牌等。

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