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港40年保安業龍頭「國民警衛」傳清盤 逐步遣散2000人

香港新聞組／香港24日電
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香港示意圖。(圖/shutterstock)
香港示意圖。(圖/shutterstock)

香港有40年歷史的保安業龍頭「國民警衛」被傳清盤結業，有傳於明年4月終止業務，影響荃灣荃威花園、鰂魚涌康山花園及薄扶林碧瑤灣等私人屋苑。

明報報導，國民警衛網頁顯示，其集團旗下有兩間保安公司，分別為國民警衛及安民警衛，現時員工逾2000人；其集團主席暨行政總裁李林泉為前高級助理警務處長，曾有33年警務經驗。

文匯報報導，目前「國民警衛」正與客戶商討退場安排，逐步遣散全體逾2000名員工。國民警衛集團職員23日表示：「沒什麼好說的，我沒有可以回答你的。」

香港護衛及物業管理從業員總會理事鍾汶斌受訪時表示，雇主暫時未向員工公布消息，工會現階段未接到員工求助。勞工處表示，如雇員對其雇傭權益有疑問，可到勞工處勞資關係科各分區辦事處查詢。

據了解，國民警衛不會轉名繼續經營，亦無計畫賣盤，網上流傳一份自稱是該集團總經理本月20日書面通知荃威花園業主立案法團，指該公司董事局最近決定將於本財政年度之前停止運作，未能配合荃威花園要求再延長保安服務至今年12月9日，因而提出請辭，並將於今年9月10日離場。荃威花園業主立案法團亦已啟動程序，招標持牌保安服務公司提供臨時服務，維持屋苑運作。

服務業總工會23日於社交平台發帖指，香港護衛及物業管理從業員總會高度重視國民警衛將會清盤結業，關注員工有否得到妥善的遣散安排，確保工友能夠得到合理的補償，又希望國民警衛履行雇主應有責任，給予員工合理補償及妥善的遣散安排。

鍾汶斌相信，即使國民警衛清盤結業，對員工亦影響不大，因為保安業界人手基本不太足夠，不擔心有關員工失業後找不到工作。

翻查資料，國民警衛於1985年成立，1995年引入新股東及重組成立國民警衛集團，旗下共設兩間全資附屬子公司，分為國民警衛及安民警衛。

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