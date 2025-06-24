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香港41年「大班西餅」財困3分店停運 顧客憂餅卡變廢紙

香港新聞組／香港24日電
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香港示意圖。(圖/shutterstock)
香港示意圖。(圖/shutterstock)

有41年歷史的大班麵包西餅早前一度被傳財困，分店及廠房連月欠租被多名業主入稟追租，部分分店相繼結業，位於港鐵彩虹站、大圍站及黃埔站內的3間分店近日亦已「拉閘」停運，官方網頁亦顯示目前全港僅餘12間分店。

大公、文匯報報導，有職員表示該3間分店已結業，部分員工被調往其他分店，另個別員工稱遭拖欠薪金。不少市民均手持預繳式大班餅卡，他們最擔心結業浪潮會否短時間內擴散至其餘分店，最終變成廢紙一堆。

據大班麵包西餅官方網頁23日顯示，目前全港有12間分店。一名大班員工23日亦透露，大班近月疑出現拖糧情況，約200名至300名員工被拖欠上月薪金，涉及前線、工廠及寫字樓等員工，料涉總額數百萬港元，部分人已向勞工處舉報。有立法會議員及工會擔心，租金高企等令餐飲業面臨營商困境，最終令工人及市民同受影響，建議特區政府帶頭減租，助商戶度過營商困境。

香港仔分店23日雖然還未落閘，但店內僅有數名顧客選購麵包，大部分的貨架亦被清空，只餘下小量麵包和飲料出售。

市民劉小姐表示，她手上還有價值逾千港元餅卡未曾使用，擔心餅卡變廢紙，如今只希望盡快用光這些餅卡，「但問題是現時都沒有麵包及蛋糕可供選購。」她引述大班員工表示，上午補貨有更多不同種類的麵包可以出售，但到中午已被掃光，劉小姐說：「平日下午四五時繁忙時段應會有新鮮麵包出爐，但今日（昨天）無新鮮麵包出爐。」

工聯會酒店及餐飲從業員協會祕書長葉柳青23日指出，涉及大班西餅欠薪問題，工會目前聯絡到10名員工，部分來自4間未結業的分店，目前遭公司拖欠5月的薪金。部分員工稱公司已有數月時間未有按時出糧，只是拖欠的時間沒有如今次般長。

勞工處表示，已收到受影響員工求助，並正積極向他們提供協助。

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