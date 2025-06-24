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長者醫療券擴至珠海 灣區累計11服務點 178萬港人受惠

香港新聞組／香港24日電
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港府推行的長者醫療券26日起將擴展至廣東珠海市，預計超過178萬人可以受惠。（中新社）
港府推行的長者醫療券26日起將擴展至廣東珠海市，預計超過178萬人可以受惠。（中新社）

港府去年推行「長者醫療券大灣區試點計畫」，26日起擴展至廣東珠海市，符合資格的香港長者到珠海市兩間指定醫院，接受相關的門診醫療服務，包括內科、外科、眼科和骨科等十幾科，可以使用醫療券。「試點計畫」服務點累計已增至11個，超過178萬人可以受惠，工聯會建議擴展適用範圍至更多預防性醫療服務。

大公報報導，「長者醫療券大灣區試點計畫」擴大醫療券適用範圍，大灣區多個內地城市現時皆有提供服務點，最新加入兩間指定醫院位於珠海市，分別是中山大學附屬第五醫院和珠海市人民醫院。

相關醫院負責人表示，醫院已制定香港長者全流程指引或專用通道，從香港經港珠澳大橋約一小時便可直達醫院，適合需要頻繁複診的慢性病患者。

珠海市人民醫院表示，目前已率先開通港澳轉診綠色通道，並支持香港長者使用「港澳藥械通」政策，可獲取香港已批准，但內地未上市的藥品和器械。牙科、骨科、康復理療、體檢等項目較受香港長者歡迎，同等級費用約為香港三分之一至二分之一；中醫康復和早癌篩查等項目，部分價格較香港低三至四成，吸引大批港澳居民預約。

港人劉婆婆因為肺部感染，合併多種基礎病，最近前往珠海市人民醫院門診就診，她23日表示，感受到「醫護服務態度好，技術也高超」。

另外，長者醫療券計畫之下，配偶共用醫療券安排和「長者醫療券獎賞先導計畫」同樣適用於中山五院和珠海醫院。長者使用醫療券在指定科室接受健康檢查、預防疾病、跟進／監測慢性疾病門診服務等特定基層醫療服務，該次服務所使用的醫療券金額可累積計算以賺取獎賞。

截至3月底，在大灣區使用醫療券的合資格長者超過1萬3000人，申請交易總額約3200萬港元（約407.6萬美元）。工聯會大灣區社會服務社總幹事曾志文認為，香港面對人口老化，越來越多長者計畫到大灣區安老，建議長者醫療券除了適用於門診護理，也可以擴闊至提供更多預防性醫療服務。

香港港府在5月公布擴展「試點計畫」，連同香港大學深圳醫院的一院兩點，合資格長者可以在大灣區內地城市合共21個服務點使用醫療券。其中11個服務點已出台，餘下10個預計可於今年下半年陸續開展相關安排。

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