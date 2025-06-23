我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

伊朗若封荷莫茲海峽 中國等亞洲4國首當其衝 最慘情況曝

伊朗如何封鎖荷莫茲海峽？布水雷或擊沉自家船癱瘓水道

香港美妝通路「莎莎」宣布 中國最後18家門店全數關閉

香港新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
香港知名美妝通路莎莎繼2018年退出台灣市場後，其在中國最後的18家實體門店也將於6月30日前全數關閉。圖為2015年8月，莎莎與支付寶聯手打造的「未來商店」。（中新社）
香港知名美妝通路莎莎繼2018年退出台灣市場後，其在中國最後的18家實體門店也將於6月30日前全數關閉。圖為2015年8月，莎莎與支付寶聯手打造的「未來商店」。（中新社）

據南方都市報報導，香港知名美妝通路「莎莎國際」宣布，其在中國最後的18家實體門店將於6月30日前全數關閉。截至2025年3月31日的年度財報顯示，莎莎國際全年營業額較前一年同期衰退9.7%至39.42億（港幣，下同），淨利潤大減64.8%至7697萬。

按官網資料，莎莎國際成立於1978年，一度是亞洲具領導地位的美妝產品零售集團。集團於1997年在香港主板上市，業務遍及香港、澳門、中國及東南亞，銷售逾600個產品品牌，涵蓋護膚品、香水、化妝品、護髮、身體護理產品、美肌健康食品及家用美容儀器等。

報導稱，分市場來看，莎莎國際2024/25財年核心市場港澳地區營業額年比下跌12.3%至29.92億港幣，占總營業額的75.9%。盡管港澳實體銷售跌幅由上半財年的19.4%收窄至下半財年的6.3%，同店銷售跌幅亦從24.3%收窄至7.7%，但香港民眾北上中國消費、美元走強導致訪港澳旅客消費趨於審慎，仍是拖累業績的主因。

對於退出中國實體銷售門店的原因，莎莎國際表示，是因線上業務占當地營業額已達80%，同時愈來愈多中國顧客傾向網上購物，加上集團目前的線下店鋪數目，已無法達到規模經濟的效益。

莎莎國際2005年就開始進軍中國市場，中國門店數一度達到77家。但隨著中國國貨美妝品牌崛起、本土美妝業者搶占市場，莎莎國際的競爭優勢逐漸弱化，近幾年還數次因產品品質問題遭中國各地市場監管部門裁罰。

莎莎國際曾於1997年進入台灣市場，後因連虧六年，於2018年3月底關閉台灣21家門市、資遣260名員工，退出台灣市場。

香港 東南亞 澳門

上一則

中國駐伊朗大使館：絕大部分在伊公民 已平安撤出

延伸閱讀

世界女排聯賽香港站 中國女排3:1挫日本 重返「亞洲第一」

世界女排聯賽香港站 中國女排3:1挫日本 重返「亞洲第一」
港、中跨境支付通22日上線 分析稱有助於人民幣國際化

港、中跨境支付通22日上線 分析稱有助於人民幣國際化
「麥兜」之後… 港產「世外」登安錫動畫影展 首映掌聲不斷

「麥兜」之後… 港產「世外」登安錫動畫影展 首映掌聲不斷
港國安法實施5年 夏寶龍：確保愛國者治港

港國安法實施5年 夏寶龍：確保愛國者治港

熱門新聞

被控在英國和中國對10名女性下藥強姦的中國籍博士生鄒振浩，今天遭到倫敦法院判處終身監禁，最少須服刑24年。(路透)

中國留英博士生迷姦10女子 判終身監禁最少得關24年

2025-06-19 12:07
以色列襲擊伊朗後，中國運輸機連三天飛至伊朗上空時從雷達上消失，後飛往盧森堡。圖為河南鄭州盧森堡貨航一架波音747貨機。(新華社)

中國運輸機 伊朗上空消失引猜想

2025-06-18 02:26
奧凱航空15日一架從長沙飛往湛江的客機，起飛後不久即緊急返航。圖為2018年3月25日，波音交付中國交銀租賃和奧凱航空的737系列第9,999架飛機準備飛往中國的資料照。（新華社）

又是波音 中國奧凱航空緊急返航 據悉因機械故障

2025-06-16 00:34
中國知名品牌安克（ANKER）公告召回7款型號總計超過70萬顆行動電源，表示可能引發過熱甚至燃燒，呼籲使用者立即停用。圖為安克PowerCore 10000行動電源。（美聯社）

中國製行動電源災情擴大 ANKER召回7型號籲停用

2025-06-21 09:59
上海阿婆遇到詐騙，對方說是「銀聯」的。(視頻截圖)

上海阿婆只是「照了鏡子」 380萬養老錢差點被轉至境外

2025-06-19 09:30
針對美國轟炸伊朗三處核設施，中國外交部發言人表示，美方此舉嚴重違反聯合國憲章宗旨和原則以及國際法，加劇中東緊張局勢。 （圖／中國外交部網站）

美軍轟炸伊朗 中國外交部最新表態

2025-06-22 10:14

超人氣

更多 >
美軍轟炸伊朗 中國外交部最新表態

美軍轟炸伊朗 中國外交部最新表態
轟炸前、轟炸後／美精準打擊 衛星圖揭伊朗核設施重創

轟炸前、轟炸後／美精準打擊 衛星圖揭伊朗核設施重創
行動代號「午夜鐵鎚」奇襲伊朗 美防長：美軍已節制

行動代號「午夜鐵鎚」奇襲伊朗 美防長：美軍已節制
美鑽地彈轟伊朗核設施 衛星圖曝6巨坑 分析指仍有2疑點

美鑽地彈轟伊朗核設施 衛星圖曝6巨坑 分析指仍有2疑點
63歲馬景濤直播暈倒頭部重摔 21秒短片揭現況

63歲馬景濤直播暈倒頭部重摔 21秒短片揭現況