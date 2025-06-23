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李家超：夏寶龍促香港拆牆鬆綁「做好自己的事」

香港新聞組／香港23日電
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香港國安法公布實施五周年，律政司同保安局舉辦以「香港國安法—守護與希望」為主題的創作比賽。圖為港澳事務辦公室主任夏寶龍和香港特首李家超為獲獎學生頒獎。（中通社）
香港國安法公布實施五周年，律政司同保安局舉辦以「香港國安法—守護與希望」為主題的創作比賽。圖為港澳事務辦公室主任夏寶龍和香港特首李家超為獲獎學生頒獎。（中通社）

香港國安法公布實施五周年，港澳事務辦公室主任夏寶龍昨日結束五天的訪港行程。特首李家超引述夏寶龍稱，香港在發展方面要「拆牆鬆綁」，「新方法，好制度、好做法就要考慮引入」。面對中美關係和地緣政治複雜，他稱夏寶龍認為香港要「集中精神做好自己的事」，做好發展工作和應變準備，配合國家惠港政策，把握機遇發展。

綜合大公報、明報報導，李家超指出，夏寶龍主任在論壇及考察調研時都語重心長提醒香港要堅定維護國家安全，不能忘記2019年黑暴事件對市民及香港帶來的傷害，不可以「好了傷疤忘了痛」，反中亂港力量仍然在香港潛伏，軟對抗仍然存在，勉勵我們同時統籌好安全及發展，利用好香港安全穩定的局面，全力拚經濟、謀發展、搞建設、惠民生。

李家超稱夏寶龍重視發展，包括北部都會區，希望香港在不同範疇「拆牆鬆綁」，同意引入嶄新的「好制度、好做法」。他表示，因應中美關係錯綜複雜，地緣政治風高浪急，夏寶龍指出香港要做好本分，包括開拓新市場，強化金融、貿易、航運中心地位，同時防範風險，配合國家惠港政策，把握機遇發展。

李家超表示，夏主任這次來港參加香港國安法公布實施五周年論壇，發表主旨致辭，深情回顧香港國安法的制定，指出過去五年國安法使到香港回復穩定，得以不斷進步發展，對實踐「一國兩制」行穩致遠的積極意義。李家超指出，夏主任的主旨致辭為香港之後的發展指明方向：一是貫徹總體國家安全觀，以高水平安全護航高質量發展；二是發揮香港「內聯外通」獨特優勢，以開放促進高質量發展；三是善用香港法治「金字招牌」，以法治保障高質量發展；四是維護好行政主導體制，提升特區治理水平，以改革推動高質量發展。

李家超表示，港府會加快發展北部都會區、深港河套創科園，以產業發展為主軸，以創新科技為核心，推動香港整體發展，引入新理念、新辦法，提速提效。

他感謝夏主任對香港的關心、支持及重視，他同特區政府會全力以赴：一，全面準確貫徹「一國兩制」方針，深入踐行總體國安安全觀；二，堅守法治根基，發揮香港國際化優勢，尤其是發揮兼具普通法和大陸法系的專業優勢；三，珍惜穩定局面，把握發展機遇，積極融入國家發展大局，深化國際交往合作，用好香港「內聯外通」的優勢，促進海外同內地企業資金和技術「引進來、走出去」的雙向流動；四，提升傳統優勢，聚力改革創新，增強金融、貿易、航運和科技的競爭力，勇於改革，破革破局，創新創造。

香港 港府

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