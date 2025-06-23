「躍動非遺」香港多彩華藝嘉年華 吸引1.8萬人次參與

由港府康樂及文化事務署策畫的「中華文化節2025」22日在沙田大會堂及新城市廣場舉辦「多彩華藝」嘉年華活動，該活動通過舞台表演、「躍動非遺」表演和攤位活動、展覽等，令民眾感受中華文化之美。圖為小朋友體驗提線木偶表演。（中新社）

「中華文化節2025」昨日在沙田大會堂及新城市廣場舉行《多彩華藝》嘉年華，冀透過富有中華文化特色的舞台演出、「躍動非遺」表演與攤位活動及展覽等，讓非遺項目走入社區，提升公眾對中華文化及非遺的認識和興趣，連串活動已吸引1.8萬人次到場參與。

香港 文匯報報導，《多彩華藝》嘉年華由薄扶林村火龍會的舞火龍表演揭開序幕，火龍更走入觀眾席與市民互動，場面熱鬧。隨後有多個內地和本地的優秀藝團和非遺項目演出，包括由贛南藝術創作研究所帶來的客家歌舞、康文署音樂事務處中學組學員帶來的民樂演奏，以及黃暉木偶皮影有限公司帶來的木偶戲表演等，吸引眾多市民駐足欣賞。

現場亦設有多個「躍動非遺」攤位活動，市民可即場觀賞及體驗多項非遺相關的技藝，包括毛筆和香港中式長衫製作、木偶戲、漁網編織、活字印刷、花帶編織等，進而認識非遺的豐富內涵。

市民鄭女士表示，嘉年華讓她更了解非遺文化，尤其是舞火龍表演，令人印象深刻。她與家人參加了活字印刷工作坊，並期待7歲女兒能體驗更多非遺技藝。