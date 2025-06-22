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港銀存款逾18兆 財爺：港拚當資產管理中心一哥

香港新聞組╱香港22日電
香港財政司長陳茂波21日表示，香港將在二至三年內超越瑞士，成為世界第一的跨境資產管理中心。(中通社)
香港財政司長陳茂波21日表示，香港將在二至三年內超越瑞士，成為世界第一的跨境資產管理中心。(中通社)

今年國際政治及金融動盪起伏，香港財政司長陳茂波昨日出席「財富管理博覽2025」時致辭稱，香港作為國際金融中心，去年以來的表現亮眼，香港的銀行存款去年增加超過1兆元(港幣，下同，約1278.6億美元)，上升7%；今年以來再上升4%，總額超過18兆元，相信流入香港的資金量將持續增加。他並預計，香港將在2至3年內超越瑞士，成為世界第一的跨境資產管理中心。

綜合明報、大公報報導，陳茂波稱，今年恒生指數與港股交易都有增長，去年恒生指數升約18%，今年累升多15%；今年首5個月港股平均每日成交額逾2400億元，較去年同期增1.2倍，今年港股新股集資額暫列全球首位，接近900億元。

他說，香港銀行存款總額今年至今升4%，總額逾18兆元；截至3月底香港註冊基金為976個，資金淨流入錄得逾440億美元，增長285%。

陳茂波相信，香港資產管理和財富管理業界將有多個因素支撐。首先是資金流入規模將繼續提升，他表示，跨境理財通受歡迎，反映產品具有相當吸引力，預計將有更多投資者在香港配置資產，未來亦可進一步擴闊產品範圍。

他提到，目前跨境理財通只限於粵港澳大灣區，特區政府正努力推動開拓新地域，例如上海。此外，香港亦吸引不少來自中東和東南亞的資金，這些都是「活水」。

陳茂波續分享觀察重點，包括資產管理、離岸人民幣業務、支持內地企業的國際發展及金融創新。他說香港家族辦公室發展蓬勃，料由2700家增至3000家；據去年調查，香港財資管理業所管理的資金超過4兆美元，預計未來2至3年內，香港將超越瑞士，成為全球第一的跨境資產管理中心。

香港 東南亞 灣區

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