跨境支付通22日上路 港轉數快匯內地交學費、轉生活費…

香港與內地跨境支付從22日啟動，目前已有逾10間銀行有意加入跨境支付通；圖為香港金融管理局去年曾舉行記者會，表示擴大數字人民幣在香港的試點範圍。（中通社資料照片）

香港 與內地居民即將迎來跨境支付新時代，從22日起，無論是交學費、轉生活費、小額匯款，只需要一個電話號碼，即可進行實時跨境轉帳。跨境支付通將於22日啟動，首階段雙邊將有各6間銀行參與，其中港人使用轉數快（FPS）只需5個步驟即可匯款至內地。

文匯報報導，香港金管局助理總裁周文正20日表示，跨境支付通推出初期主要涵蓋個人對個人和與兩地民生相關的匯款，待日後運作成熟後，相信可以擴展到個人對商業機構擴大用途，他又透露目前已有逾10間銀行有意加入跨境支付通。

跨境支付通是中央政府支持香港發展和便利民生、推動內地與香港合作的又一項重要舉措，通過內地網上支付跨行清算系統（IBPS）與香港快速支付系統「轉數快」直接連接，在遵守兩地法律法規的前提下，支持參與機構為兩地居民提供高效、便捷、安全的跨境支付服務。現時IBPS有2.98億個人帳戶登記，至於FPS則有1700萬個帳戶登記。

跨境支付通首階段將有6家香港銀行參與，包括中銀香港、滙豐、恒生、東亞、建行亞洲及工銀亞洲。其中，港人北向匯款方面，每人每日上限1萬港元（約1273.8美元）、每年上限20萬港元，是以「每家參與機構」計算，有關限額獨立於現時每日8萬元人民幣（約1.1萬美元）同名匯款限額。內地居民南向香港匯款方面，則沿用現有每人每年5萬美元購匯額度限制。

值得注意的是，在港人北向匯款方面，如收款人為個人，需確保內地收款人已完成IBPS登記，銀行會提供人民幣或港幣匯款、人民幣收款的選項，匯款時亦支援從人民幣帳戶扣帳或以港幣帳戶即時兌換人民幣匯款，匯款人須為香港身份證持有人，匯款時無需提供匯款證明文件。至於從內地南向匯款方面，則提供人民幣匯款、港幣和人民幣收款的選項，匯款人須為內地身份證持有人，匯款時同樣無需提供匯款證明文件，支援的帳號包括手機號碼、電郵地址及FPS ID及銀行帳戶號碼。