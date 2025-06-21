留學香港 港審批拆牆鬆綁 鼓勵酒店、商廈改裝學生宿舍

香港示意圖。(圖/shutterstock)

港府 致力打造「留學香港 」品牌，學生宿舍需求大幅增加。發展局20日宣布，將聯同教育局推出先導計畫，在規畫、地政及建築圖則審批方面「拆牆鬆綁」，鼓勵市場以自資和私營方式把酒店和其他商廈改裝為學生宿舍。

綜合大公報、文匯報報導，計畫包括擴闊分區計畫大綱圖採用的「酒店」用途定義，令大多數酒店或商廈毋須經任何規畫程序下，直接改裝成學生宿舍；同時，讓商廈保留「過剩樓面面積」，以改裝成宿舍配套設施等，預計大多數改裝毋須改地契或補地價。

發展局發言人表示，在現行規畫制度下，學生宿舍被歸類為「住宿機構」用途，不屬商業用途，若將商廈改裝成學生宿舍，須向城規會提交規畫申請，甚至改畫土地用途。

「拆牆鬆綁」的建議措施，在規畫方面將擴寬「酒店」用途定義，讓大多數酒店或商廈在無需進行任何規畫程序下改裝成學生宿舍，大幅減少業界的初始成本，降低入場門檻。

建築管制方面，在計算地積比率和上蓋面積時，會將計畫下的學生宿舍視為「非住用建築物」。換言之，酒店和其他商廈無需拆除「過剩樓面面積」，可靈活改裝成配套設施，以切合住宿學生的需要。

發展局表示，建議屋宇署容許市場靈活改裝已獲豁免計入總樓面面積的建築設施，例如將停車場或酒店的員工飯堂改裝為健身室、自修室、洗衣房等，將於27日城規會上尋求批准修訂「酒店」用途定義，料7月推出計畫。

業界則相信改裝酒店及商廈，短時間內可靈活應付留學生 對宿舍的需求，長遠若要雙軌滿足旅客和海外學生需要，尤其是因應未來北部都會區大學城發展，港府應及早覓地作學生宿舍。

就港府推出利便改裝學生宿舍先導計畫，香港都會大學（都大）表示歡迎，相信有關建議有助推動香港發展成為國際專上教育樞紐。都大於去年購入紅磡一幢酒店作為學生宿舍「MU88」，於本學年提供約220個房間主要供非本地生使用，訂今年8月開展改造工程，將床位增至430個，提升設施質素。

中文大學工程學院副院長、立法會議員黃錦輝20日表示支持計畫，強調許多海外大學都會為留學生提供類似住宿服務。是次降低改建門檻，可以提升效率，吸引更多海外人才赴港，助力香港發展成為國際專上教育樞紐。