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議員促建港式Outlets「國家叫大家花多點 香港沒理由不跟」

香港新聞組／香港20日電
香港議員指出，因為祖國更有性價比，在北上消費盛行下，香港市場面臨重大挑戰。中通社）
香港議員指出，因為祖國更有性價比，在北上消費盛行下，香港市場面臨重大挑戰。中通社）

香港立法會大會19日續會，新民黨議員何敬康引用近期流行語「不是付不起，而是祖國更有性價比」，指出北上消費盛行下，香港市場面臨重大挑戰。

香港01報導，香港消費力連年下降，零售、餐飲等大中小型企業面臨嚴峻挑戰。何敬康認為港府應該配合國家公布的《提振消費專項行動方案》，「連國家叫大家花多點，我們香港沒理由不跟」。他建議當局在招商引資上重視引入海外知名奢侈品品牌，積極做好高端市場，並聯合零售業搞大型「港式Outlets」，「重塑香港購物天堂形象」。

何敬康表示，隨著全球經濟格局變化，香港經濟前景存在不確定性，大中小型從事零售、餐飲的企業受到影響。今年4月份零售業總額貨量按年下降3.3%；銷售總額臨時估值為289億元（港元，下同，約36.8億美元），比去年同期下降2.3%；疫情前旅客消費亦佔整體零售銷售額三至四成，而2023年的旅客消費占比只有2018年的六成。他認為港府需因應國家公布的《提振消費專項行動方案》，「想辦法搞好消費市場，助力業界轉型，重塑香港購物天堂形象。」

據報導，何敬康建議香港應學習內地的「雙十一」及西方的「Black Friday」，在第三屆「開心購物節」營造節慶氛圍，舉辦主題限定活動，提升市民消費吸引力。

何敬康建議當局在未來招商引資上重點考慮知名奢侈品，積極做好高端市場。在大眾化零售方面，他建議政府與零售業搞一個大型「港式Outlets」，積極引入國際知名品牌，考慮選址啟德郵輪碼頭，與體育館產生聯動作用。

經民聯吳永嘉指出，新加坡與香港面臨相同情況，節假日許多人跨境到馬來西亞新山消費，新加坡對此做出一系列措施，包括召集商界學者前瞻性制定《2025年零售業轉型藍圖》，提出大策略和精致化措施——大到打造環球品牌支援中小企出海、為潮流品牌設立專屬展覽、小到在母嬰用品店門口增加斜坡便利「推BB車掃貨」。吳永嘉形容新加坡「成功關鍵在於高層次統籌，而不是分散地做。」

報導稱，金融界立法會議員陳振英則建議學習新加坡的跨部門合作——官員、商界、學者、勞工界組成委員會，在疫情後能積極提出零售業發展策略。他建議香港考慮指定部門專責處理，例如商經局牽頭，整合文體旅局、環境局資源，「形成政商合力，幫助零售業轉型回暖」。 

香港 零售業 新加坡

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