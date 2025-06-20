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違規劏房2027起執法 登記者寬限3年 簡樸房認證擬明年3月推

香港新聞組／香港20日電
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港府建議「簡樸房」單位內部樓面面積最少須達8平方米，即約86平方呎，樓底至少有2.3米高；圖為九龍城區一劏房住戶的狹窄住房環境資料圖。(中新社)
港府建議「簡樸房」單位內部樓面面積最少須達8平方米，即約86平方呎，樓底至少有2.3米高；圖為九龍城區一劏房住戶的狹窄住房環境資料圖。(中新社)

香港約有11萬伙劏房單位涉及22萬名居民，《簡樸房條例草案》下月9日提交立法會首讀及二讀，港府爭取今屆立法會10月結束前通過，盼「簡樸房」認證制度明年3月1日推出，並在登記期結束後、即2027年3月起執法。政府消息人士強調，當局會循序漸進執法，初期向已知存在但未登記、環境惡劣的兩類劏房執法，並續增人手。

大公、文匯報報導，房屋局19日向立法會提交《簡樸房條例草案》並於20日刊憲，爭取今屆立法會10月會期結束前通過草案，明年3月1日起設12個月的登記期。簡樸房登記費用全免，但認證需「用者自付」，每個分間單位收取3000元（港元，下同，約382美元）費用，局方提供「早鳥優惠」，首三年有不同程度的認證費寬減或寬免。

房屋局強調，即使受影響住戶正輪候公屋，亦不會因劏房單位被取締而獲提早編配公屋，以免對其他輪候公屋人士不公平，但會按需要透過社工隊協助他們在私人市場尋找居所搬遷。

現有劏房業主只要在新法例刊憲當日或之前三個月內，持有最少一份有效的劏房租約，即可在明年3月1日起的一年內向政府登記，費用全免，完成登記後可獲36個月的寬限期進行改造工程，即登記期和寬限期合共48個月時間。

在推行登記制度時，則會同步推出簡樸房認證制度，核實有關單位符合簡樸房最低標準，包括每間分間房面積最少8平方米、樓底高度最少2米至2.3米等，業主需提交指定專業人士如註冊建築師、註冊專業工程師等撰寫的核證報告，確認單位符合最低標準，認證後方可合法出租。

房屋局會推出專題網站，羅列已認證的簡樸房地址及有效期供租客參閱，每個分間單位認證費用3000元，有效期5年，平均每月50元，以單位一劏三為例，認證費為9000元。每個分間單位續期則要2400元，即平均每月40元。

為推動市場盡早完成認證，首三年推出「早鳥優惠」，登記期起計第一年所有分間單位的認證費全額豁免；第二年已登記的分間單位認證費用全額豁免，新加入市場的單位須繳付1500元；第三年只有在登記期第一至第六個月提交申請的已登記分間單位能全額豁免，其餘單位均須繳付半額費用；至第四年所有分間單位的認證申請均要繳付3000元全額費用。

現居住在劏房的居民最擔心把劏房改為簡樸房後租金會大增，75歲的李大姐在深水埗一間面積僅48平方呎的劏房居住10多年，不符合簡樸房最低8平方米（約86平方呎）的標準，若要搬往符合要求的簡樸房，她擔憂難以負擔租金。

另一劏房租客、30歲陳先生在機場任行李搬運員，因來港未滿7年，沒有資格申請公屋單位。由於要把部分薪金寄回家鄉，故只能與他人合租一個房間，每人月租約2600元。他說：「床鋪有蝨，睡覺時會被咬，搞到我睡不好。」他期望政府加強管制簡樸房租金，好讓基層能租得起。

港府將向業主或營運者，每個「簡樸房」單位收取3000元認證申請，有效期5年；圖為...
港府將向業主或營運者，每個「簡樸房」單位收取3000元認證申請，有效期5年；圖為香港深水埗區一帶老舊住宅樓宇資料圖。 (中新社)

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