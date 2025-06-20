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香港中大研究：遊內地偏好美容按摩 留港集中零售餐飲

香港新聞組／香港20日電
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香港中文19日發布研究指出，港人前往內地旅遊次數於去年恢復到與疫前相若的水平，而港人境外消費占總消費的比率也在上述兩個時間段內相若，顯示港人北上消費未擠壓本地消費。（中通社）
香港中文19日發布研究指出，港人前往內地旅遊次數於去年恢復到與疫前相若的水平，而港人境外消費占總消費的比率也在上述兩個時間段內相若，顯示港人北上消費未擠壓本地消費。（中通社）

中大研究發現，北上消費對香港零售市場影響有限，透過分析支付平台數據發現，港人在內地和香港的消費模式有明顯差異，北上消費以生活服務類為主，而留港則集中零售及餐飲業，屬於兩個市場。

大公、文匯報報導，研究指目前港人境外消費規模和疫情前相若，顯示北上潮並非新現象，而是疫情後的「返潮」，未有擠壓香港消費。由於香港消費疲弱乃受不同因素影響，特區政府應針對性為業界提供支援。

中大偉倫經濟學教授及經濟系主任宋錚與研究團隊19日發表「港人北上消費：規模、目的地及消費特徵」研究結果。團隊透過分析香港特區政府統計處以及AlipayHK資深用戶數據，了解港人北上消費模式及對香港消費影響。

研究發現，港人在香港和內地消費偏好各有側重，在內地消費以服務業為主（47%），其中尤以美容、按摩、健康等生活服務類占最多，零售業僅占28%。至於留港的消費則集中於零售業（58%）及餐飲業（29%）。

宋錚表示，比較香港居民於疫情前後北上內地旅遊的次數，發現去年港人北上的次數僅回復到疫情前水平，港人境外消費占總消費比率亦僅約9%、每季度境外消費金額約500億元（港元，下同，約63.69億美元），該兩項指標在疫情前後比率相若，顯示北上潮並非新現象，因此不能將香港市道疲弱歸咎於港人北上熱潮。

研究還發現，港人在內地消費由以往集中大灣區內地一線城市，逐步擴至其他地區，如灣區二、三線內地城市，以至北上重慶、長沙等地，顯示跨境消費市場日漸一體化。

AlipayHK行政總裁李詠詩表示，過去一年有逾200萬用戶北上消費，應用程式內與北上相關的服務小程式，如預約內地醫療服務、掃描餐廳二維碼點餐等使用量，今年按年大增4.5倍，公司希望透過協助商戶數碼化，讓內地旅客來港消費時更方便，促進香港經濟。

香港 疫情 灣區

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