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QS高教榜 港大全球11排名創高 再超越排第14名北大

香港新聞組／香港19日電
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國際高等教育資訊機構Quacquarelli Symonds（QS）公布「世界大學排名2026」，香港有9間大學上榜，其中香港大學躍升6位至全球第11名，創下香港歷來最高排名。（中新社資料照片）
國際高等教育資訊機構Quacquarelli Symonds（QS）公布「世界大學排名2026」，香港有9間大學上榜，其中香港大學躍升6位至全球第11名，創下香港歷來最高排名。（中新社資料照片）

19日公布的國際高等教育資訊機構Quacquarelli Symonds（QS）「世界大學排名2026」中，香港共9間大學上榜，其中6校排名上升，5校打入百大，成為全球頂尖大學最密集的地區。香港大學表現亮眼，躍升6位至全球第11名，創該校歷來新高，位列全國及全港第一，再次超越今年排第14的北京大學，亞洲排名僅次排第8的新加坡國立大學。

明報報導，8間資助大學中，除了城大排名下降1位、教大（530位）首次參與排名，其餘6間排名均上升；中大排第32名，科大44名，理大54名，城大63名，浸大244名，教大530名，嶺大701至710名，都會大學781至790名。

報導稱，QS表示，排名上升因港校有愈來愈多的學術影響力和國際參與，惟他留意到港校面對削資，認為擴大非本地生限額可助院校紓困。他又稱港府近年推動「留學香港」品牌，相信可吸納更多學研人才。

據報導，港大18日引述校長張翔稱，排名印證港大正成為「全球卓越學府」，將持續創新，助國家發展成教育強國。中大引述校長盧煜明稱，排名彰顯中大學術成就和研究成果。

報導說，城大18日以「論文引用率全球第二，僅次哈佛、勝加州理工」為題發稿，稱其QS排名下的「教員論文平均被引用次數」評審指標創港校排名新高，反映該校研究於區內保持領先。

報導指，嶺大稱，該排名著重「學術聲譽」及「雇主聲譽」指標，分數主要依據全球學者與雇主的問卷調查，對規模較大、知名度高的大學較有利，但嶺大規模較小，排名難完全展現其辦學特色和實質表現，又稱數據有「滯後性」，未能反映該校近兩年發展。都大表示，該校是香港首間上榜的自資大學及應用科學大學，反映該校教研、師資質素維持國際水平。

據報導，立法會議員兼中大工程學院副院長黃錦輝認為，各大排名機構的評審準則不同，舉例近日發表的《美國新聞與世界報導》和《泰晤士高等教育》大學影響力排名，中大和科大分別是全港第一，認為可參考，但「不必太認真」。他不擔心削資影響排名和教學質素，校方有不同途徑申請資金。

報導說，QS另分析美國情況，認為美國不可以再將高教界的領先地位「視為理所當然」，又以港大為例，稱亞洲院校正受惠於美國各項不穩定政策，助排名持續上升。

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