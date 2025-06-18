必比登連9年推介 北角古月7／19結業「把時間留給家人」

位於香港北角的新加坡及馬來西亞菜餐廳「古月」，去年改名「同甘愉生」，至今營業11年。（取材自臉書）

開業11年、曾多次獲米其林（港譯米芝蓮）必比登推介的北角星馬菜小店「古月」，17日在社交媒體表示，由於環境欠佳等原因，加上兩名創辦人「不想再錯過和家人相處的時間」，決定於7月19日結束營業。有食客聞訊後感到可惜，但表示祝福，稱「傷感但希望你們的新旅程會更有意義及更開心。」

香港 01報導，位於北角錦屏街的新加坡 及馬來西亞菜餐廳「古月」，至今營業11年；餐廳自2016年起，連續9年獲米芝蓮必比登推介，去年改名為「同甘愉生」。其創辦人17日在社交媒體中宣布，將在7月19日結業，並稱「在北角11年，我們覺得真的夠了。」

報導指出，至於結業原因，店方指現時環境欠佳，但最主要原因是兩名創辦人「不想再錯過和家人相處的時間」，創辦人指，自餐廳去年易名「同甘愉生」時已計畫結業，稱「真的是很難再用同一個模式繼續經營下去，世界已經不同了」；創辦人又稱，曾嘗試以不同方法經營，但由於能力及人脈有限，最終選擇結業，歡迎食客在結業當日「歡送」他們。

不過，創辦人另於港島天后的分店「t2P第二人生」則仍會繼續營運。

有不少食客聞訊後，紛紛留言表示不捨，亦有人送上祝福，稱「傷感但希望你們的新旅程，會更有意義及更開心。」