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中國女排在港啟德園與粉絲「打成一片」 簽名會有求必應

香港新聞組／香港16日電
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中國女排15日抵達香港，將於18日至22日在啟德體育園舉行世界女排聯賽第2周賽事，圖為前中國女排球員惠若琪日前為小球迷簽名。（新華社）
中國女排15日抵達香港，將於18日至22日在啟德體育園舉行世界女排聯賽第2周賽事，圖為前中國女排球員惠若琪日前為小球迷簽名。（新華社）

中國女排8日以2勝2負完成世界女排聯賽首周北京站賽事後15日抵達香港，將於18日至22日在首度移師啟德體育園體藝館上演的世界聯賽，先後與捷克、保加利亞、日本和義大利交手。另外，中國女排將在7月9日至13日轉戰美國的阿靈頓站，分別對陣多明尼加共和國、加拿大、德國及美國。18支球隊經過3站賽事後，分站階段前7名將聯同東道主波蘭晉級8強淘汰賽，爭奪冠軍殊榮。

大公報報導，年度體育盛事世界女排聯賽香港站將於18日至22日首度在啟德體育園體藝館舉行，中國女排將在本站賽事征戰4仗。球員15日馬不停蹄出席晚間的「賽馬會社區排球計畫─中國女排全接觸」及中國女排簽名會兩項活動，與球迷打成一片、親切聊天，簽名、合照更是有求必應，全方位滿足粉絲們的要求，獲得球迷激讚。

隊員在「中國女排全接觸」自我介紹時，用上廣東話與現場球迷打招呼，最受球迷歡迎的隊長龔翔宇說：「大家食咗飯未（吃飽了沒）啊？我好鍾意食魚蛋。」隨即引來球迷一陣歡呼聲。主攻手李盈瑩更笑說想品嘗乾炒牛河。

其後進行的是接球和扣球訓練。中國女排派出13位隊員指導本地青年球員，龔翔宇、李盈瑩、王媛媛和王夢潔4名最資深的隊員則擔任教練，4人在場上不時作出認真指導，表現專業。

緊接進行的是3對3和6對6的對打，小將們獲得與國際頂尖排球運動員切磋的機會，紛紛打得非常賣力。更為難得的是，在中國女排與中國香港女子青年排球隊的球員對陣時，港青隊居然發揮理想，在一局3分勝出的友賽中意外地以3：1勝出，掀起全場的高潮。

港青隊員江楚怡對能與中國女排切磋而感到開心和榮幸，她認為現時的中國女排有很多隊員和港青的隊員年紀相若，但卻能打出很高的技術和實力，對此感到興奮。她透露從小便關注中國女排，讚揚中國女排充滿激情和團結精神，未來會一直繼續支持她們。

最後舉行的簽名會，中國女排球員對球迷有求必應，所有粉絲都如願地獲得簽名和合照的機會，取得大滿足。

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