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香港特首李家超父親節晒爺孫照 向天下爸爸致敬

香港新聞組／香港16日電
李家超15日在社交平台貼出與孫兒互動的照片。（取材自李家超臉書）
李家超15日在社交平台貼出與孫兒互動的照片。（取材自李家超臉書）

15日是父親節，香港特首李家超15日在社交平台發布一張與孫兒的溫馨合照，祝願「天下爺爺、公公、爸爸與準爸爸們」佳節愉快。

文匯報報導，他以「從父親到父親的父親，向天下父親致敬」為題發帖，更晒出弄孫為樂的照片，場面相當溫馨。他表示，轉眼擔任特首已近三年，常因公務繁忙，難以抽空陪伴家人，由衷感謝家人一直以來的包容體諒，讓其無後顧之憂，全心全力為市民謀福祉、建未來。

他表示，自己自從成為爺爺，工作之餘，最讓他珍惜的莫過於孫兒來訪時，爺孫談天玩耍、同榻共眠的溫馨時光，「睡前與他（孫兒）共讀寓言故事，教他認字、畫畫，點滴互動中增進親情，累積智慧。」

李家超表示，父愛偉大，沉穩可靠，而每位父親的付出，皆是家庭堅實的支柱。他在父親節向所有父親送上誠摯祝福，表示願天下爺爺、公公、爸爸與準爸爸們佳節愉快，共享天倫之樂。

綜合香港媒體報導，香港政界，也有「新手爸爸」，首次以父親身份過父親節，如女兒去年十月出生的民建聯立法會議員梁熙說，他完全感受到「女兒是爸爸前世情人」，看著女兒每天變化、每天長大，成為他生活的樂趣。

至於政務司司長陳國基則表示，父親節這天會想起朱自清「背影」，他深知，做一個稱職的爸爸、做一個好爸爸，一點都不容易，但因為統籌「共創明『Teen』計劃」和推展社區客廳等工作，他可以很幸福地把基層孩子當成自己的子女去關心。

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