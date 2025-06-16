「軟對抗可怕」 鄧炳強：手遊「逆統戰」惡毒、下載觸法

香港保安局長鄧炳強稱，台灣手機遊戲「逆統戰：烽火」荼毒年輕人思想，相關手法「非常惡毒」。（中通社資料照片）

針對香港 警察國安處以「宣揚台獨、港獨」為由禁制台灣手機遊戲「逆統戰：烽火」，香港保安局長鄧炳強14日宣稱，相關遊戲「悄然荼毒年輕人思想」，相關手法「非常惡毒」，且恐違反香港「維護國家安全條例」的「具煽動意圖罪行」規定。

綜合港媒報導，鄧炳強14日在電台節目中聲稱，「軟對抗」的可怕之處，在於以遊戲為載體「傳播台獨、港獨信息，悄然荼毒年輕人思想」。他並形容，這種手法「非常惡毒」。

鄧炳強宣稱，涉事遊戲可能已觸犯中國「煽動顛覆國家政權罪」，也可能違反香港「維護國家安全條例」的「具煽動意圖罪行」。香港民眾切勿下載這款遊戲，並指若有下載或「付款資助行為」，可能構成違法。

他還說，自「港區國安法 」實施以來，港警已拘捕326人、檢控188人，其中165人被定罪。在當前地緣政治環境下，「國安風險」仍然存在，因此香港社會必須「居安思危」。

港警國安處10日宣布，「逆統戰：烽火」旨在「宣揚台獨、港獨」，鼓吹武裝革命推翻中國，因此依「港區國安法」對這款手遊採取禁制行動。香港民眾切勿下載或資助這款App，否則即觸犯「港區國安法」。若已下載應立即刪除，「切勿以身試法」。

港警國安處還說，任何人或組織明知而發布「逆統戰：烽火」或相關內容，包括向他人分享或推薦，均有機會觸犯「港區國安法」。

「逆統戰：烽火」是台灣ESC團隊開發的一款手遊。在港警國安處發布上述禁制令後，「逆統戰 Reversed Front」臉書粉絲專頁當晚即以「謝丞相賜箭」回應。有香港網友上傳截圖顯示，港警發布禁制令後，「逆統戰」搜尋量瞬間爆增。

此外，駐港國安公署與警方國安處12日首次聯合執法，鄧炳強強調行動合理合法，並無拘捕任何人。

首次聯合執法中，搜查了6名涉勾結外國或境外勢力人士的住所，以及一個組織的公司。鄧炳強指，行動是公署根據維護國家安全規例第3條要求警方國安處配合，以確認有沒有香港國安法第55條的情況出現；而香港國安法第55條列明在特定情況下，駐港國安公署可以直接行使管轄權。

他又提到港府 正研究駁通港鐵及房屋署等閉路電視系統，現時正進行技術研究，會分階段執行。