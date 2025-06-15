全球學者排名 港大5教授稱冠亞洲 12人膺前百名科學家

上排左起為麥德華教授（分子生物學）、Alec Stone Sweet教授（法律），下排左起為袁國勇教授（微生物學）、港大校長張翔教授（物理學）和趙國春教授（地球科學）。（取材自香港大學官網）

國際學術網站Research.com早前公布本年度全球學者排名，香港 大學有12名學者獲選前100名科學家，當中5名在其各自領域內排行亞洲第一，包括校長張翔、微生物學系講座教授袁國勇。

香港經濟日報等港媒報導，Research.com 的2025年度全球學者排名，共評選26個學科的優秀學者。排名是根據研究人員在其學術領域出版的論文和引用次數為計量指標。

港大共有12名學者排名各自領域的前100名，當中5名教授在其領域內排名亞洲第一，包括微生物學系講座教授袁國勇、法律學院比較和國際法講座教授Alec Stone Sweet。醫學院臨床醫學學員病理學系名譽教授麥德華，則在分子生物學中排名亞洲第一、全球第9；理學院地球學系講座教授趙國春則在化學學科取得亞洲排名第一。校長張翔本身是物理學者，亦是港大的物理學系講座教授，同樣在排名中排名物理學科的亞洲第一。

至於其他排名全球百大的學者，包括化學系講座教授支志明，排名化學學科全球第79名；社會工作及社會行政學系人口健康講座教授、港大社會科學學院副院長（知識交流及發展）葉兆輝則在人文及社會科學排名全球49名。

港大表示，有關排名肯定了港大學者卓越的學術成就，其開創性研究持續引領各領域的未來發展，該校會繼續秉持追求卓越精神，不斷突破知識邊界，為國家及香港在全球競爭中注入強大動力。

其他港校學者方面，在電腦科學領域，中大電子工程系教授王曉剛排名全國第一；城大電機工程學系講座教授陳關榮在電子及電機工程領域排全球第六、全國第一；理大複合材料科學與工程傑出講座教授米耀榮在機械及航空工程排全球第七、全國第一，理大建築資訊學講座教授李恆在工程與技術領域榮獲全國第一；科大土木及環境工程學系教授曾超華則在環境科學領域排全國第一。