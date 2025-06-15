香港入境處招聘體驗日 港隊健將也來了

香港入境事務處本年度入境處計畫招聘70名入境事務主任及170名入境事務助理員，14日舉辦招聘體驗日，吸引逾1400人報名參加，現場不少人即場進行體能測試，包括立定跳遠、40米來回短跑、蹲撐立及仰臥起坐等，（圖／入境處提供）

香港 入境事務處14日在屯門青山灣入境事務學院舉辦招聘體驗日，吸引逾1400人報名參加，按年增加兩成。活動設招聘講座、設施參觀、體能測試工作坊、小組討論體驗、即席演講等環節，並提供投考攻略。本年度入境處計畫招聘70名入境事務主任及170名入境事務助理員。

文匯報報導，不少參加者表示，入境處作為維護香港繁榮穩定的前線部門，執法與服務並重，希望加入團隊，為社會作出貢獻。有退役港隊羽毛球運動員吳小姐希望大學畢業後報考入境事務主任一職，並指無畏更多內地港生加入應徵行列，歡迎良性競爭。

現場不少人即場進行體能測試，包括立定跳遠、40米來回短跑、蹲撐立及仰臥起坐等，入境處人員會講解有關動作的正確姿勢和注意事項，亦有應聘者與現職人員交流，了解工作詳情。

從事建築行業的黎先生表示，報考入境處是為了跳出舒適圈，挑戰自我。他希望在入境處的不同崗位中鍛鍊能力，提升個人素質。他特別提到，蹲撐立是本次體能測試中較具挑戰性的項目，計畫日後加強訓練，為考核做好充分準備。

另一報考者Derren現為健身教練，有意報考入境事務助理員。他表示，入境處的崗位兼具執法與服務職能，是維護香港穩定的重要前線，「我希望通過自己的能力加入入境處，為社會服務。」

入境事務學院院長林萱時建議有意報考人士平時應注重體能鍛鍊，並留意入境處網站上載的示範短片，確保動作標準以免被扣分，亦建議投考者在小組討論環節中避免過分主導，保持平衡參與，多關注本地、內地及國際新聞，培養敏銳的時事觸覺。

她補充，今年招聘體驗日反響熱烈，報名人數超過1400人，較去年增加約20%。近年入境處的申請人數呈上升趨勢，反映不少年輕人志願投身公職。以去年為例，入境事務主任的投考人數達7700人，較前年的6300人增加約20%；入境事務助理員的投考人數約10000人，亦較前年的9000人有所增長。即平均約90人爭奪1個入境事務主任職位，而入境事務助理員則約58人競爭1個職位。

新一輪入境事務主任公開招聘已於5日起接受報名，至30日截止，入境事務助理員則全年接受申請。