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香港新大富豪夜總會轉型重開 新界人到場「懷舊」

香港新聞組／香港15日電
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尖東昔日地標大富豪夜總會14日改名Big Boss Generation重開，轉型成多功能派對娛樂場所，有市民專程到現場懷舊，希望新帶旺不同行業。（中通社）
尖東昔日地標大富豪夜總會14日改名Big Boss Generation重開，轉型成多功能派對娛樂場所，有市民專程到現場懷舊，希望新帶旺不同行業。（中通社）

結業13年，香港尖東昔日地標大富豪夜總會14日在原址重開，由夜總會轉型為多功能派對娛樂場所，名為Big Boss Generation（BBG），日本前AV女星蒼井空擔任開幕剪綵嘉賓。新大富豪的行政總裁暨股東李健民表示， 項目總投資額逾1億元（港幣，下同，約1270萬美元），有信心在北上熱潮下，一兩年內便可回本。目前BBG已收到過百個租場預訂查詢，來自學生會，初創企業及商會等機構。

綜合香港01、明報報導，有新界區市民專程到現場懷舊，憶述年輕時曾來「開下眼界」，又認為香港如今經濟低迷，欠缺夜生活，希望新大富豪能帶旺不同行業。

大富豪BIG BOSS GENERATION邀得日本前AV天后蒼井空擔任開幕嘉賓。相比上一代以夜總會方式經營，重開大富豪不設女公關，以「男女老少皆宜」作招徠，為商務活動及私人聚會提供場地，設咖啡廳，酒吧，VR專區及私人派對會所的服務，李健民表示，BBG正積極與日本，南韓，以及其他外國的表演團隊接洽，務求打造BBG成新的國際地標，讓尖東「日夜都繽紛」。

場內設容納500人的大型中庭活動區及49間配備高質素影音設備的獨立房間，供家庭及組織預訂作為派對用途。BBG亦開設元宇宙平台，進行限時網上展覽、表演、以及商店街。

李健民又表示，BBG主要為中港合資的娛樂項目企業，而總投資額，不計場地租金，已花費超過1億港元。對於近年港人北上熱潮，有信心多久可以回本，李健民稱，在一兩年間便可以回本，又表示：「好有信心他們寧願留港消費，都不會再北上。」

尖東昔日地標大富豪夜總會14日改名Big Boss Generation重開，轉...
尖東昔日地標大富豪夜總會14日改名Big Boss Generation重開，轉型成多功能派對娛樂場所，有市民專程到現場懷舊，希望帶旺不同行業。（中通社）

消費方面，BBG表示， 咖啡廳人均約100港元 ，酒吧區人均約300港元 ，私人會所人均約1000港元，雖然略高於同區水準，但會致力打造高端娛樂地標。

據網上流傳片段，昨晚約40名便衣警員及機動部隊警員曾進入大富豪巡查。

上一代大富豪1984年創立，高峰時期有約1200名女公關，至2012年因持續虧損宣布結業，鋪位其後租予免稅店「富豪匯」，售賣化妝品、名牌時裝等，惟同樣2021年因新冠疫情宣布結業。

蒼井空隔別香港12年，她穿著鮮紅色性感吊帶洋裝亮相，吸引逾百人圍觀，開心香港朋友仍記得她，希望可以四處觀光；之後她舉行粉絲見面會，「鬼王」潘紹聰也現身撐場。

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