全球穆斯林旅遊指數 香港首登3甲 逾60酒店、景點友善

香港示意圖。(圖/shutterstock)

香港 在最新公布的「全球穆斯林旅遊指數」取得佳績，全球153個旅遊目的地中，香港於非伊斯蘭合作組織目的地排名，首次躋身三甲，並獲選為「最具潛力的穆斯林友善旅遊目的地」。

大公報報導，特首李家超13日表示，香港在推動締造穆斯林友善環境的工作進展，令人鼓舞，完成清真認證的餐廳現已增至190間，另有超過60間酒店、景點和會展場地已取得友善評級，港府 會繼續加強推廣，鼓勵更多企業參與，攜手打造更具吸引力的國際旅遊城市。有立法會議員認為，香港排名上升，印證了特首施政報告、中東行的工作方向正確及有成果。

「全球穆斯林旅遊指數」（GMTI）由專門從事清真旅遊研究、評級與推廣的國際權威機構「新月評等」（CrescentRating）與Mastercard合作，每年制訂指數報告，分析全球153個旅遊目的地，從清真食品供應、住宿和相關配套設施等不同方面，評估旅遊目的地是否準備好迎接穆斯林旅客。

其中，在「穆斯林友善旅遊目的地（非伊斯蘭合作組織）」，香港的排名由去年的第四名，成功攀升至第三名，是首次躋身三甲。香港同時在今年首設的「穆斯林友善無障礙旅遊目的地」排名第1位，以及在「穆斯林女性友好目的地」排名第2位。

而在「新月評等」每年一度的「The Halal In Travel Awards 2025」，香港獲選為「最具潛力的穆斯林友善旅遊目的地」。美麗華酒店、九龍香格里拉酒店、昂坪360、香港會議展覽中心亦分別獲頒不同獎項。

李家超13日在社交網站表示，很高興香港在「全球穆斯林旅遊指數」表現出色，這些國際認可充分肯定了香港推動清真旅遊的努力成果。他於去年施政報告提出，要締造對穆斯林旅客更友善的環境。在港府、旅發局和各方的推動下，香港的進展令人鼓舞，完成清真認證的餐廳，由去年初的大約100間，大增至現時約190間，另有超過60間酒店、景點及會展場地，獲得「新月評等」穆斯林友善評級。

李家超表示，今年4月，來自海灣合作地區國家的訪港旅客人次，按年增加六成半，香港與中東的直航航班亦持續增加。他很高興提倡的穆斯林友善城市政策，獲得社會和穆斯林旅客的支持和歡迎，並獲得好成績。