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曾批李家超「是不是傻呀」 政協前常委何柱國75歲逝

香港新聞組／香港13日電
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前全國政協常委何柱國逝世，終年75歲；圖為香港醫務衞生局局長盧寵茂（左）與何柱國（右）曾聯手推廣戒菸。（視頻截圖）
前全國政協常委何柱國逝世，終年75歲；圖為香港醫務衞生局局長盧寵茂（左）與何柱國（右）曾聯手推廣戒菸。（視頻截圖）

全國政協前常委、商人何柱國11日病逝，終年75歲。前特首梁振英稱何從不口是心非，其評論「不是每個人都聽得進去，但有見地的話，我們還是要聽」。與何相交多年的商台節目《光明頂》主持陶傑評價何「尤其難得的是在現時政治高壓下，成為最敢言的人」。

自由亞洲電台報導，何柱國每次受訪均語出驚人，身為建制派的他，除了多次批評泛民、佔中以及19年抗爭外，近幾屆特首亦難逃他的「金口」。他今年2月在電台節目中曾為財政赤字狠批特首李家超及財政司長陳茂波「你兩個係咪傻架」(是不是傻呀)。

明報報導，何柱國多年來活躍政商界，不時對社會時政、特區政府乃至在任特首有尖銳批評，包括在反修例事件後批評時任特首林鄭月娥香港「破壞多過建設」，又在梁振英競選特首時質疑由他管治香港會否「一鋪清袋」。

據報導，何柱國生於「菸草世家」，是香港著名菸草商人何英傑的長孫。何柱國1998年成為全國政協委員，之後歷任四屆全國政協常委；亦曾是星島新聞集團多年主席。他今年2月透露肺癌康復，並公開呼籲菸民戒菸。

報導稱，與何柱國相識約10年的陶傑說，何是「心直口快、私下亦是很有人情味的人」。陶傑說，最深刻是何曾批評「林鄭月娥不適合做特首」、「財政司長（陳茂波）不識經濟」。陶傑又稱，何柱國性格「不怕得罪人」，多年來都有向北京反映香港情况，包括認為香港要維持「一國兩制」。

報導指出，與何柱國共事多年的全國政協前常委陳永棋稱，兩人相識數十年，何予人「很惡」之感，其實「心地很好」。陳說，何為人率直，「有時鬧完人之後又會做回好朋友」。陳曾是亞視大股東，他憶述何柱國當時曾要他一旦落實賣盤要通知，惟成交後已是凌晨，他不敢打擾，遭傳媒率先報導賣盤，其後遭何責怪，不過「過兩三日又見面，大家繼續嘿嘿哈哈，什麼事都沒有」。

報導稱，陳永棋形容何柱國人脈廣，早年對方為兒子在法國尼斯辦婚宴，陳獲邀赴會，當時前任特首等官場人士、泰國首富謝國民亦與家人到賀。全國政協常委唐英年表示與何是好朋友，對其離世深表哀悼。

據報導，李家超12日晚發新聞稿，形容何柱國是成功商人，多年在傳媒行業作出貢獻，積極參與國家事務，並為香港長遠發展提供意見，對其辭世表示哀悼。

香港 林鄭月娥 泰國

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