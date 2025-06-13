香港社民連前年掛無字黑布籌款 法官1理由判定4人罰款

香港示意圖。(圖/shutterstock)

香港 社民連四人前年在街頭掛黑布籌款，12日開庭被裁定罪成，被判罰款1000至6600港元（約840美元）。

明報報導，社民連主席陳寶瑩等四人涉嫌前年4至5月在銅鑼灣及灣仔擺街站時，派發印有付款二維碼的刊物以籌款，以及展示一幅黑色橫額。四人否認共12項與未經許可而展示及籌款相關的傳票 控罪，12日在東區裁判法院全數被裁定罪成。裁判官指涉案黑布雖然無字，但明顯為表達被告對政府的意見，又指表達自由非絕對，相關法例的立法目的是為在公共空間的傳播作適當規管。

報導稱，辯方主張涉案黑布不符合招貼或海報定義、事件為表達政治理念非籌款活動、無對環境造成滋擾等，被告只是行使示威和言論自由。裁判官屈麗雯裁決指出，市民無疑享有表達自由，但相關權利非絕對，法律可施加合理限制以維持公共秩序。

報導指出，屈麗雯稱，招貼的定義廣泛，可以文字或非文字形式表達；雖然黑布無字，但要顧及其被賦予的意思，它明顯是為表達政見。就被告派發的刊物，屈官認為上方雖無「捐款」字眼，社民連最終亦無法透過二維碼連結的Braintree提取款項，但是否成功籌款並非重點，而是被告有否參與、籌備或提供設備籌款；況且若籌款非目的，便不用在刊物上載有二維碼。

據報導，周嘉發自行求情稱，社民連已是最後一個不怕惹上麻煩繼續在街頭表達的政黨，只希望更多人對政府諫言。屈麗雯判刑時強調，盡管被告不信服裁決，法庭判決是基於證據和法律，不涉政治因素。