巴拿馬：長和售港口威脅中立原則 有吞吐容量集中風險

香港示意圖。(圖/shutterstock)

據英國金融時報報導，巴拿馬運河 管理局局長Ricaurte Vasquez表示，長江和記公司向地中海航運（MSC）牽頭財團出售巴拿馬運河兩個港口管理權威脅中立原則，且有吞吐容量集中的潛在風險，將損害巴拿馬運河在市場的競爭力。

大公報報導，香港 多名專家學者認為，巴拿馬運河管理局已經表明，美資背景公司一旦掌控運河，將對全世界的航運自由造成極大損害，甚至威脅巴拿馬運河的中立原則。重要基礎設施有其重大戰略價值，在大國博弈中，其關鍵作用不容小覷，長和應嚴肅考慮國際形勢的複雜性和國家民族的福祉，慎重作出選擇，千萬不要站錯邊、排錯隊，避免對國家和自身造成不可挽回的損害，後悔莫及。

巴拿馬運河管理局局長Ricaurte Vasquez表示，港口的擁有權集中可能會令其他一些航運公司處於不利地位，並破壞巴拿馬運河在國家之間保持中立的原則。「如果交易按照我們目前理解的結構進行，可能會存在運力集中的風險。如果碼頭運營商高度集中於一家綜合性或單一航運公司將損害巴拿馬的市場競爭力，也與巴拿馬的中立原則不一致。」他認為，運河管理方應利用港口管理權交易機會，透過重啟Port of Corozal碼頭項目成為碼頭營運者。

長和向地中海航運MSC及貝萊德合組財團出售包括巴拿馬運河港口在內的交易，持續引起各界關注。全國港澳研究會副會長譚耀宗認為，巴拿馬運河管理局首次對港口交易事件作出回應，局方已經表明，一旦交易達成就要應對來自美國川普 政府的壓力，交易也有可能令原有客戶轉移到其他地方，將導致運河流失部分貨運量，足見這宗交易可能造成的影響面之大。他強調，現時世界形勢複雜，企業交易前務必三思。

全國港澳研究會顧問劉兆佳表示，從該報導可以看出，巴拿馬當局似乎也不同意長和出售碼頭，擔心其他國家會受到不公平對待，繼而損害巴拿馬的利益。而如果巴拿馬當局經營碼頭，恐怕也要受到美國政府的巨大壓力，而進行一些對中國航運業、造船業和國際貿易不利的事情，最終事件也會演化為中美博弈問題。

劉兆佳強調，重要基礎設施有其重大戰略價值，在大國博弈中，其關鍵作用不容小覷，長和在作出商業決定前應充分和嚴肅考慮國際大局的複雜性和國家民族的福祉，慎重作出選擇。