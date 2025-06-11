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香港食肆冒犯國安釘牌 李家超：條文清晰 做法恰當

香港新聞組／香港11日電
港府為食肆等新增冒犯國安、不利公眾利益會釘牌的規定。（中新社）
港府為食肆等新增冒犯國安、不利公眾利益會釘牌的規定。（中新社）

港府為全港逾3.5萬個食肆丶娛樂及休閑場所新增冒犯國安、不利公眾利益會釘牌的規定，特首李家超10日未正面回應冒犯國安的定義，強調條例「很清晰」，稱市民和行政機關有維護國安的法律義務，食環署的做法恰當和應該，行使職能時「應將國家安全視為最重要的元素」。

香港01報導，食環署為食肆簽發或續發牌照時，新增國安條件，規定持牌人及「關連人士」，包括僱員、代理、承辦商等，不可做出或牽涉危害國安，或不利於國安和香港公眾利益的「冒犯行為」，否則可被釘牌。早前行政會議成員、資深大律師湯家驊解讀，用粗口罵領導人或國家可能會釘牌。

李家超出席行政會議前被問到「冒犯國安或不利公眾利益」的定義、是否針對「黃店」、湯家驊的釘牌說法是否真確，以及若食肆貼上諷刺港府的字眼是否會被釘牌。他未有正面回應具體定義，稱食環署在新簽發或續期牌照，加入維護國安條款，防範和制止不利國安的行為，是履行維護國安的法律責任和義務，「係恰當，亦都係應該嘅」。

李家超隨後引述憲法指，所有公民有義務維護國家安全，香港作為中國的特區，市民有義務維護國家安全；又引用香港國安法，稱香港行政機關有責任維護國安；再引用維護國家安全條例，任何機構組織和個人，都應該遵守特區維護國安所適用的法律，而根據《條例》第八條，特區法律授予某人任何職能，任何人作出執行該職能上的任何決定時，須將國家安全視為最重要的因素，並據此給予適當考慮。

「安全是一切發展的基石，我們會繼續不斷完善維護國安的法律和執行機制。」李家超續指，食環署在新增持牌條件的條款，已經清楚解釋，食環署在處理新牌照和續牌生意的時候，會依法行使有關條款，也都會在食環署的場地租約及牌照簽發，包括年宵攤檔、公眾娛樂場所等適用。

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