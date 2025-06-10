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港青申公屋 房委會倡加分獎勵扭轉「躺平」現象

香港新聞組／香港10日電
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香港房屋委員會將協助公屋富戶購買心儀單位，加快公屋流轉；圖為香港公屋。（中通社）
香港房屋委員會將協助公屋富戶購買心儀單位，加快公屋流轉；圖為香港公屋。（中通社）

香港房屋委員會9日舉行周年特別公開會議，多名委員均關注有市民為符合公屋申請資格而主動減薪或辭職的「躺平」現象，建議檢討入息計算方式及建立獎勵機制，包括讓參與社區活動的居民可獲加分並減免租金等優惠，以扭轉「躺平」現象。

大公、文匯報報導，有委員亦建議房委會可考慮在未來銷售居屋時推出新安排，協助公屋富戶購買心儀單位，加快公屋流轉。房屋局局長兼房委會主席何永賢回應指，會研究如何更好協助市民上進上流，房屋署署長將於下月14日的公開例會上綜合回應。

目前公屋一般申請者的平均輪候時間為5.3年，但部分申請人在輪候期間因入息或資產輕微超出限額，而喪失申請資格，有青年索性因此「躺平」以免不符合資格。

房委會資助房屋小組委員會主席黃碧如9日在會上指出，現行制度下輪候公屋家庭若輕微超出入息限額（如獲發花紅）即喪失資格，因此會出現了一些辭職、要求減薪或違法瞞報收入的極端案例。她建議長遠除要改善輪候時間、加快公屋流轉外，更可在不影響公屋輪候時間前提下檢視入息限額計算方式，豁免計算部分家庭的一次性收入，避免申請人為上公屋而「躺平」，盡力不讓家庭收入「超標」。

房委會委員、立法會議員陳家珮指出，現時公屋主要採用扣分制，認為單靠懲罰難以令住戶主動參與社區事務，倡議改革公屋管理機制，以「加分制」補足現行扣分制，鼓勵居民參與社區活動即可獲加分，或能獲得減免租金等優惠，將「躺平」現象扭轉。

何永賢回應指出，要保持公屋供應公平及社會向上流動，未來5年居屋有相當供應量，令家庭可邁向置業資助房屋的階梯，如何鼓勵房屋階梯流動是很好的議題，房屋署將於下月14日的公開例會上綜合回應。她特別指出，陳家珮議員的建議可帶動正向引導，值得思考及研究。

其他議題方面，立法會議員梁文廣關注資助出售房屋問題，指近年居屋第二市場供求失衡，建議隨着二手居屋市場的容量增加，政府應更有條件把資助出售房屋從私人市場分隔出來，「白居二」亦應不限名額申請，令二手市場可自由交易，讓更多合資格人士受惠。

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