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香港機場2號客運大樓 15航空公司將分批進駐 最快明年3月啟用

香港新聞組／香港9日電
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香港示意圖。(圖/shutterstock)
香港示意圖。(圖/shutterstock)

為配合發展香港機場三跑道系統，斥資約129億元（港幣，下同，約16.4億美元）重建的機場2號客運大樓（T2）離境大堂，最快明年3月啟用。機管局署理機場服務總監楊達榮表示，明年3至4月會有15間航空公司櫃檯將分批搬遷到T2，包括HK Express香港快運、香港航空及多間東南亞航空公司。

綜合香港01等港媒報導，呈波浪外形的二號客運大樓離境大堂位置，與目前一號客運大樓相距不遠，中間只隔著機鐵站，將於9月23日率先啟用鄰近機鐵站的過境巴士大堂。楊達榮透露，屆時該區將會有6間商店，包括餐飲和便利店等，同時投入服務。第二階段則是明年3至4月，航空公司櫃檯會由一號大樓搬遷到二號。楊達榮透露，國泰航空及其商務夥伴則會留在T1。

楊達榮指出，T2首階段啟用，預計明年可服務1500萬人次旅客，占全年數字大約2成，但預期香港快運等航空公司增長迅速，每年客運量可能很快達到2000萬至3000萬。視乎客運增幅，機管局會逐步增加進駐的航空公司數目，預期二號大樓每年最多可服務5000萬人次的旅客。

至於交通配套，楊達榮提到，二號客運大樓緊貼機鐵站，未來市民及旅客如在機場站下車，列車門打開一左一右，分別是一號及二號客運大樓，十分方便；單站可達兩個航廈的設計全球少見，好處是旅客無需擔心下錯車。至於其他對外交通設施，包括巴士站、的士站等，兩航廈亦會共用。

二號大樓啟用後，兩個大樓將有不同定位，他以中環置地廣場及尖沙咀K11商場作比喻，一號大樓（T1）將其利用「經典」格局，定位服務商務客和長途旅客，二號大樓則針對年輕旅客需要，比起T1更有活力、科技的感覺，採用更多自助登記設施

楊達榮又提到，T2將透過無人駕駛列車系統連接機場內各設施。機管局預計，從T2前往位於北跑道的衛星客運廊車程約為2.5分鐘，加上步行和等車時間約5分鐘。至於原來位於T1的無人駕駛列車，亦會延長，雙向往返二號大樓。

至於機場城市其他建設，楊達榮指，T2將設行人天橋連接11SKIES，步行距離約10多至20米。至於港珠澳大橋口岸人工島，則會以無人駕駛系統Airport City Link連接T2，預計車程僅5分鐘。

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