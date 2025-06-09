貿易戰夾殺 港府做好「最壞的打算」 支持企業拓新市場

香港示意圖。(圖/shutterstock)

在中美貿易戰夾殺下，香港 特首李家超近日表示，即使北京與華盛頓地緣政治緊張局勢進一步惡化，香港也不會對美國採取報復措施而摧毀香港的「成功基因」，並危及自由港地位。他並稱，港府已做好「最壞的打算」，將加大支持本地企業開拓新市場。

香港進口大部分商品都是免稅，並且以獨立關稅 區地位加入世貿組織，但在美國「對等關稅」下其適用稅率與中國大陸綑綁。

李家超在香港南華早報8日刊登的專訪中表示，香港成功的因素在於開放，以發展為貿易樞紐，「零關稅」和「自由港」地位為香港創造如此規模的貿易量，強調不能扼殺香港的「成功基因」。

他承諾，在剩下的兩年任期，將加強協助本地企業減少對美國的依賴，並開拓東南亞和中東等新市場，以尋找「藍海」。他並表示，「將透過進一步融入國家，利用好國家發展機遇，同時維持香港的國際聯繫與一國兩制方針」。

澳洲 貿易部長法瑞爾8日在澳洲天空新聞抨擊美國總統川普的關稅政策不合理，澳方將致力推動與更多國建立或加強自貿協定（FTA），以降低對美依賴。川普對澳洲輸美商品徵10%的基準關稅，其中鋼鋁品的關稅達50%。

法瑞爾說，「我希望，全球各地真的信奉自由公平貿易的國家能達成協議，將FTA擴大到全球，如此一來不管美國人選擇怎麼做，我們都能擁有更多元化的貿易夥伴」。

法瑞爾上周赴法國巴黎，與世貿組織（WTO）、經濟合作與發展組織（OECD）及其他經濟體代表會談後，對澳媒發表前述看法。他強調，這些會談聚焦避免貿易保護主義，並鼓勵從事自由公平的貿易。