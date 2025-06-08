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香港國際龍舟邀請賽 12地190隊逾4500人競技

香港新聞組／香港8日電
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2025香港國際龍舟邀請賽7日在尖東海濱舉行，數千名世界頂尖龍舟好手、過百支港澳、內地及世界的隊伍齊聚，角逐至高榮譽，現場氣氛熱烈。（中通社）
2025香港國際龍舟邀請賽7日在尖東海濱舉行，數千名世界頂尖龍舟好手、過百支港澳、內地及世界的隊伍齊聚，角逐至高榮譽，現場氣氛熱烈。（中通社）

香港旅發局主辦、中國香港龍舟總會合辦的一年一度香港國際龍舟邀請賽7日盛大開幕。一連兩日的邀請賽於尖東海傍舉行，19項賽事吸引逾4500名來自12國家和地區的運動健兒參加。首場比賽於7日早上8時許開始，維港兩岸早已聚滿市民和遊客，鼓聲一響，觀眾與各隊隊員一起歡呼吶喊，為龍舟健兒加油助威。

2025香港國際龍舟邀請賽7日在尖東海濱舉行，數千名世界頂尖龍舟好手、過百支港澳...
2025香港國際龍舟邀請賽7日在尖東海濱舉行，數千名世界頂尖龍舟好手、過百支港澳、內地及世界的隊伍齊聚，角逐至高榮譽，現場氣氛熱烈。（中通社）

綜合中通社、大公報報導，今年賽事規模空前，共吸引超過190支隊伍；涵蓋中國大陸、香港、澳門、台灣、日本、泰國、馬來西亞、菲律賓、阿聯酋及加拿大等；更有首次參賽的埃及和卡塔爾隊，彰顯賽事國際影響力與吸引力。

來自卡塔爾的龍舟隊Onslaught Dragons Qatar致力在中東地區推廣龍舟運動，曾在去年的南韓釜山龍舟節及巴塞隆拿國際龍舟節贏得多面獎牌。隊員Sheila Caparroso以「榮幸」形容在維港競技，「這是世界頂級的龍舟賽事，所有人都在熱情地歡迎我們，能在維多利亞港揮槳，本身就是一種難忘又榮幸的體驗。」

中國順德樂從羅浮宮龍舟隊隊員葉思通表示，維港比賽場地的風浪較大，相當刺激，與在內地的訓練場地不同，賽前備戰需要專門模擬風浪環境訓練，「在香港，端午文化氛圍十分熱烈，岸上觀眾的吶喊聲也讓人熱血沸騰。」本地龍舟隊北海龍教練Cice表示，透過賽事，與世界各地龍舟隊交流經驗，對其自身的能力提升亦有幫助。

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